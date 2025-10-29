اتحاد الكرة يُحدد مواعيد وملاعب مباريات ربع نهائي الكأس

أبوظبي (الاتحاد)

حدد اتحاد كرة القدم، مواعيد وملاعب مباريات الدور ربع النهائي لبطولة كأس رئيس الدولة، بعد الكشف عن المواجهات خلال القرعة التي جرت يوم الأحد في استاد محمد بن زايد بالعاصمة أبوظبي.

وتقرر أن تُقام المباريات على مدار 3 أيام، حيث ستقام مباراة واحدة يوم السبت 31 يناير المقبل، تجمع دبا والعين في استاد راشد بدبي الساعة السادسة والنصف مساء، ومباراتان يوم الأحد الموافق 1 فبراير، تجمع الأولى شباب الأهلي مع خورفكان في استاد راشد بن سعيد بإمارة عجمان الساعة الخامسة والربع مساء، فيما تجمع المباراة الثانية فريقي الوحدة ويونايتد الساعة الثامنة مساء في استاد هزاع بن زايد بمدينة العين، وستقام مباراة بني ياس والجزيرة يوم الاثنين 2 فبراير على استاد آل نهيان بأبوظبي عند الساعة السادسة و35 دقيقة مساء.

وكان اتحاد الكرة قد حرص على إقامة قرعة الدور ربع النهائي بهذه الطريقة على غرار البطولات العالمية الكبرى بهدف إضافة نوع من الإثارة على أغلى البطولات الكروية خلال أدوارها المختلفة، حيث سجلت مباريات دور الستة عشر نجاحات كبيرة على المستويين الفني والتنظيمي والحضور الجماهيري.