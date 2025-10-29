الخميس 30 أكتوبر 2025 أبوظبي الإمارات
دبي °C
الشارقة °C
العين °C
عجمان °C
رأس الخيمة°C
الفجيرة°C
أم القيوين°C
مواقيت الصلاة
الفجر
الظهر
العصر
المغرب
العشاء
قصة صورة إنفوجراف كاريكتير بودكاست
أخبار اقتصادية أسواق أسهم عملات سلع
قصة صورة إنفوجراف كاريكتير بودكاست
أخبار اقتصادية أسواق أسهم عملات سلع
أبرز الأخبار
عدد اليوم
عدد اليوم
الرياضة

بيدري يغيب عن برشلونة «مدة غير محددة»!

بيدري يغيب عن برشلونة «مدة غير محددة»!
29 أكتوبر 2025 20:42

برشلونة (د ب أ)
يغيب بيدري، نجم خط وسط فريق برشلونة، لفترة غير معلومة عن الملاعب بعد إصابته بتمزق في عضلة الفخذ.
وكان بيدري (22 عاماً) سيغيب بالفعل عن مباراة فريقه القادمة في الدوري أمام إلتشي، يوم الأحد المقبل، بعد طرده في الشوط الثاني من مباراة الكلاسيكو التي انتهت بفوز ريال مدريد 2-1.
وأكد نادي برشلونة أن بيدري، الذي شارك في جميع مباريات الفريق الـ 13 هذا الموسم، وسجل هدفين، أن لاعبه سيغيب لفترة غير معلومة.
وقال برشلونة في بيان: «لقد أصيب بيدري بتمزق في العضلة ذات الرأسين الفخذية الطرفية في فخذه الأيسر، وتطورات تعافيه ستحدد موعد عودته».
وغاب بيدري مباراة واحدة فقط عن برشلونة منذ تولى المدرب الألماني هانسي فليك المسؤولية، حيث شارك في 72 مباراة من أصل 73 مباراة تحت قيادة فليك.

أخبار ذات صلة
فينيسيوس يعتذر عن «غضب الكلاسيكو»
ريال مدريد يطلب «التعويض» بسبب «السوبر الأوروبي»
بيدري
برشلونة
ريال مدريد
الكلاسيكو
آخر الأخبار
فلسطينيون يتفقدون موقع غارة إسرائيلية في مدينة غزة (رويترز)
الأخبار العالمية
دعوات دولية لاحترام وقف إطلاق النار في غزة
اليوم 01:35
عائلة يمنية في مخيم نزوح (أرشيفية)
الأخبار العالمية
«الحوثي» تنفّذ حملة اعتقالات واسعة بمناطق سيطرتها
اليوم 01:35
عناصر من الشرطة البرازيلية خلال تنفيذ مداهمة في ريو دي جانيرو
الأخبار العالمية
البرازيل.. عشرات القتلى بعملية للشرطة في ريو دي جانيرو
اليوم 01:35
مبان متضررة في حلب (أرشيفية)
الأخبار العالمية
الشرع: سوريا ركيزة أساسية لاستقرار المنطقة
اليوم 01:35
جانب من آثار الفيضانات في فيتنام
الأخبار العالمية
فيضانات فيتنام.. 9 قتلى وغرق مدن تاريخية
اليوم 01:35
للاشتراك بالنشرة الإخبارية
علوم الدار
الأخبار العالمية
اقتصاد
الرياضة
وجهات نظر
الترفيه
التعليم والمعرفة
فيديو
إنفوجراف
قصة صورة
كاريكاتير
برامج
عن الاتحاد
بيان الخصوصية
شروط الخدمة
إخلاء مسؤولية
Aletihad English
جميع الحقوق محفوظة لمركز الاتحاد للأخبار 2025©