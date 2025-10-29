بيدري يغيب عن برشلونة «مدة غير محددة»!

برشلونة (د ب أ)

يغيب بيدري، نجم خط وسط فريق برشلونة، لفترة غير معلومة عن الملاعب بعد إصابته بتمزق في عضلة الفخذ.

وكان بيدري (22 عاماً) سيغيب بالفعل عن مباراة فريقه القادمة في الدوري أمام إلتشي، يوم الأحد المقبل، بعد طرده في الشوط الثاني من مباراة الكلاسيكو التي انتهت بفوز ريال مدريد 2-1.

وأكد نادي برشلونة أن بيدري، الذي شارك في جميع مباريات الفريق الـ 13 هذا الموسم، وسجل هدفين، أن لاعبه سيغيب لفترة غير معلومة.

وقال برشلونة في بيان: «لقد أصيب بيدري بتمزق في العضلة ذات الرأسين الفخذية الطرفية في فخذه الأيسر، وتطورات تعافيه ستحدد موعد عودته».

وغاب بيدري مباراة واحدة فقط عن برشلونة منذ تولى المدرب الألماني هانسي فليك المسؤولية، حيث شارك في 72 مباراة من أصل 73 مباراة تحت قيادة فليك.