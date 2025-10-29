حصاد الإمارات يرتفع إلى 21 ميدالية في «آسياد البحرين»



أحمد جمال (المنامة)



توج البطل الإماراتي عبيد الكتبي بـ«ذهبية» الجوجيتسو لوزن 56 كجم بعد تغلبه على نظيره الكازاخي أوليخان الديار، ضمن منافسات النسخة الثالثة من دورة الألعاب الآسيوية الثالثة للشباب التي تستضيفها مملكة البحرين وتختتم بعد غدٍ الجمعة بمشاركة أكثر من 5000 رياضي ورياضية من 45 دولة، وتشارك فيها الإمارات بـ19 رياضة متنوعة.

‏كما حقق لاعبنا سالم القبيسي الميدالية الفضية في الجوجيتسو بعد خسارته من اللاعب الكازاخي باتيربك عبدالله بمنافسات وزن 62 كجم.

وارتفع رصيد الإمارات إلى 21 ميدالية ملونة، بواقع 9 ذهبيات و7 ميداليات فضية و5 ميداليات برونزية في المركز السادس بجدول الترتيب، لتواصل صدارتها العربية قبل أقل من 48 ساعة على ختام الحدث.

وواصل ريان ملحان لاعب منتخبنا الوطني للريشة الطائرة تألقه في منافسات الدورة، بعدما نجح في التأهل إلى الدور نصف النهائي عقب فوزه المستحق على الإندونيسي جين ماهاريشيل بشوطين نظيفين، إذ يلاقي نظيره الصيني شو جي نينج في الدور نصف النهائي مساء اليوم الأربعاء.

وأنهى كذلك سلطان الحمادي، لاعب منتخبنا الوطني للدراجات الهوائية مشاركته في سباق الطريق بالمركز الثامن بزمن قدره 2:24:15 ساعة وسط مشاركة 69 دراج من مختلف دول آسيا.

من ناحية أخرى، أكد إبراهيم العسم الزعابي، عضو مجلس إدارة اللجنة الأولمبية الوطنية، نائب رئيس اتحاد كرة الطاولة، أن مشاركة الطاولة في النسخة الثالثة من دورة الألعاب الآسيوية للشباب بالبحرين، تأتي في إطار حرص الاتحاد على تمكين المواهب الواعدة، ومنحها فرصة الاحتكاك القاري ضمن أجواء تنافسية عالية المستوى، مشيراً إلى أن هذه المشاركة تمثل محطة مهمة في مسيرة إعداد جيل جديد من اللاعبين القادرين على تمثيل الدولة في الاستحقاقات المقبلة.

وأضاف: «نثق بأن المشاركة في هذه الدورة ستكون خطوة أولى نحو إنجازات أكبر في البطولات الخليجية والآسيوية المقبلة، ونثمّن التزام لاعبينا وانضباطهم العالي خلال المنافسات، وهو ما يعكس روح العزيمة والمسؤولية لديهم».

وأكد عمر محمد المرزوقي، رئيس لجنة الحكام في اتحاد المواي تاي والكيك بوكسينج، أن المشاركة في النسخة الثالثة مثلت تجربة ثرية ومميزة للحكام الإماراتيين الذين شاركوا في إدارة نزالات البطولة إلى جانب نخبة من الحكام الدوليين من مختلف الدول الآسيوية.

وأوضح أن هذه المشاركة جاءت استجابة لدعوة الاتحاد الدولي للمواي تاي الذي حرص على استدعاء نخبة من الكفاءات التحكيمية لإدارة نزالات البطولة، مشيراً إلى أن الوفد الإماراتي ضم كلاً من محمد سالم المحضار، وراشد حسن آل علي، إلى جانب مشاركته في الحدث.

وقال: تجربتنا في تحكيم منافسات دورة الألعاب الآسيوية للشباب كانت تجربة غنية ومليئة بالفائدة. كانت فرصة رائعة للقاء نخبة من الحكام من مختلف الدول، وتبادل الخبرات معهم في أجواء تنافسية راقية وتنظيم احترافي يعكس تطور رياضة المواي تاي في القارة الآسيوية.