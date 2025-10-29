منتخب اليد يشارك في ألعاب التضامن الإسلامي بالسعودية

دبي (وام)

يشارك المنتخب الوطني لكرة اليد في منافسات دورة ألعاب التضامن الإسلامي المقررة في المملكة العربية السعودية خلال الفترة من 7 إلى 21 نوفمبر المقبل.

وانطلقت اليوم تدريبات المنتخب في صالة شباب الأهلي بدبي، خلال فترة التجمع الأول للفريق بقائمة تضم 20 لاعباً تم اختيارهم من أندية الشارقة، وشباب الأهلي، والنصر، ودبا الحصن، والذيد، ويقود المنتخب المدرب الوطني خالد أحمد.

ومن المقرر أن تغادر بعثة منتخب اليد إلى السعودية يوم 11 نوفمبر المقبل، استعداداً لخوض منافسات اليد التي تنطلق يوم 13 من الشهر نفسه.

وأكد فيصل داود، إداري المنتخب الوطني، أن الجهاز الفني للمنتخب يبحث إقامة مباراة ودية قبل خوض منافسات البطولة مباشرة، للتأكيد على الجاهزية الكاملة.