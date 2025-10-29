الخميس 30 أكتوبر 2025 أبوظبي الإمارات
دبي °C
الشارقة °C
العين °C
عجمان °C
رأس الخيمة°C
الفجيرة°C
أم القيوين°C
مواقيت الصلاة
الفجر
الظهر
العصر
المغرب
العشاء
قصة صورة إنفوجراف كاريكتير بودكاست
أخبار اقتصادية أسواق أسهم عملات سلع
قصة صورة إنفوجراف كاريكتير بودكاست
أخبار اقتصادية أسواق أسهم عملات سلع
أبرز الأخبار
عدد اليوم
عدد اليوم
الرياضة

منتخب اليد يشارك في ألعاب التضامن الإسلامي بالسعودية

منتخب اليد يشارك في ألعاب التضامن الإسلامي بالسعودية
29 أكتوبر 2025 21:20

دبي (وام)

أخبار ذات صلة
«الجودو» يعتمد مشاركة 6 لاعبين في دورة التضامن الإسلامي
اتحاد اليد يعتمد حقائبه الإدارية ويناقش المشاركات الخارجية

يشارك المنتخب الوطني لكرة اليد في منافسات دورة ألعاب التضامن الإسلامي المقررة في المملكة العربية السعودية خلال الفترة من 7 إلى 21 نوفمبر المقبل.
وانطلقت اليوم تدريبات المنتخب في صالة شباب الأهلي بدبي، خلال فترة التجمع الأول للفريق بقائمة تضم 20 لاعباً تم اختيارهم من أندية الشارقة، وشباب الأهلي، والنصر، ودبا الحصن، والذيد، ويقود المنتخب المدرب الوطني خالد أحمد.
ومن المقرر أن تغادر بعثة منتخب اليد إلى السعودية يوم 11 نوفمبر المقبل، استعداداً لخوض منافسات اليد التي تنطلق يوم 13 من الشهر نفسه.
وأكد فيصل داود، إداري المنتخب الوطني، أن الجهاز الفني للمنتخب يبحث إقامة مباراة ودية قبل خوض منافسات البطولة مباشرة، للتأكيد على الجاهزية الكاملة.

منتخب اليد
كرة اليد
دورة التضامن الإسلامي
آخر الأخبار
فلسطينيون يتفقدون موقع غارة إسرائيلية في مدينة غزة (رويترز)
الأخبار العالمية
دعوات دولية لاحترام وقف إطلاق النار في غزة
اليوم 01:35
عائلة يمنية في مخيم نزوح (أرشيفية)
الأخبار العالمية
«الحوثي» تنفّذ حملة اعتقالات واسعة بمناطق سيطرتها
اليوم 01:35
عناصر من الشرطة البرازيلية خلال تنفيذ مداهمة في ريو دي جانيرو
الأخبار العالمية
البرازيل.. عشرات القتلى بعملية للشرطة في ريو دي جانيرو
اليوم 01:35
مبان متضررة في حلب (أرشيفية)
الأخبار العالمية
الشرع: سوريا ركيزة أساسية لاستقرار المنطقة
اليوم 01:35
جانب من آثار الفيضانات في فيتنام
الأخبار العالمية
فيضانات فيتنام.. 9 قتلى وغرق مدن تاريخية
اليوم 01:35
للاشتراك بالنشرة الإخبارية
علوم الدار
الأخبار العالمية
اقتصاد
الرياضة
وجهات نظر
الترفيه
التعليم والمعرفة
فيديو
إنفوجراف
قصة صورة
كاريكاتير
برامج
عن الاتحاد
بيان الخصوصية
شروط الخدمة
إخلاء مسؤولية
Aletihad English
جميع الحقوق محفوظة لمركز الاتحاد للأخبار 2025©