حمدان بن مبارك يدعو لاعبي منتخب الناشئين إلى بذل أقصى الجهود في كأس العالم

حمدان بن مبارك يهنئ المنتخب الأولمبي لصعوده إلى نهائيات كأس آسيا
29 أكتوبر 2025 21:41

 
أبوظبي (الاتحاد)

أكد معالي الشيخ حمدان بن مبارك آل نهيان رئيس اتحاد كرة القدم أن مشاركة منتخب الناشئين في كأس العالم تحت 17 سنة التي تقام في قطر ضرورية جداً لهذا الجيل الذي يسعى لتطوير مواهبه واكتساب المزيد من الخبرات من خلال الاحتكاك مع مدارس كروية مختلفة، مطالباً المنتخب بإثبات جدارته في هذه البطولة الكبيرة وتمثيل الكرة الإماراتية خير تمثيل.
وقال: «إن تأهل منتخبنا للناشئين إلى مونديال 2025 جاء نتيجة عمل كبير وتحضير مسبق وكذلك إقامة معسكرات ومباريات ودية، وأن اتحاد الكرة عمل ويعمل على تهيئة أفضل بيئة للاعبي الفئات العمرية، لأنهم سيكونون نجوم الغد وسيرفعون راية الكرة الإماراتية في المحافل الإقليمية والقارية والدولية في المستقبل».
وأضاف معالي الشيخ حمدان بن مبارك أن اتحاد الكرة يدعم بقوة أبيض الناشئين ويقف إلى جانبه، ويوفر له كل المتطلبات، مشيراً إلى أن الجهاز الفني والإداري واللاعبين يحظون بثقة مجلس الإدارة، وثقة الأسرة الكروية الإماراتية.
ودعا معالي رئيس الاتحاد اللاعبين إلى بذل أقصى الجهود في مونديال الناشئين، مؤكداً أن العالم كله يراقب نجوم الغد، متمنياً النجاح لسفير الكرة الإماراتية في هذا المحفل الرياضي الدولي الكبير.
واختتم تصريحه قائلاً: «مونديال الناشئين مدرسة كبيرة فيها الكثير من الدروس والعبِر وعلى كل لاعب يمثل منتخبنا أن يخرج بأكبر حصيلة من الفوائد والتجارب، لأنها تفيده في بناء هويته الرياضية وتجعله من اللاعبين المميزين. مشاركتنا في كأس العالم تحت 17 سنة فرصة ثمينة وعلى كل فرد في بعثة المنتخب أن يغتنمها ويقطف ثمارها».

حمدان بن مبارك
منتخب الناشئين
كأس العالم للناشئين
أبيض الناشئين
