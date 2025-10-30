«الإمارات لسباق الخيل» تعلن تفاصيل «االتجريبي الخامس» بمضمار ميدان

دبي (وام)

أعلنت هيئة الإمارات لسباق الخيل مشاركة 99 من الخيول العربية والمهجنة الأصيلة في 11 شوطاً لمسافة 1000 متر، بالسباق التجريبي الخامس مساء اليوم على مضمار ميدان في دبي.

وأكدت الهيئة، تنافس 58 خيلاً في 6 أشواط للخيول العربية الأصيلة، ومشاركة 39 خيلاً في 4 أشواط منها لم يسبق وجودها في السباقات، بالإضافة إلى شوطين لعدد 19 خيلاً سبق لها المشاركة في السباقات.

كما كشفت عن إقامة 5 أشواط للخيول المهجنة الأصيلة، بمشاركة 33 خيلاً لم يسبق لها المشاركة في السباقات، في 4 أشواط، بالإضافة إلى شوط واحد لعدد 8 خيول سبق لها المشاركة فيها.

وقال راشد البلوشي، عضو لجنة المشرفين في هيئة الإمارات لسباق الخيل، إن السباق التجريبي الخامس بمضمار ميدان، يعزز نجاح السباقات التجريبية السابقة، ضمن الخطة المقررة من الهيئة، وفق أعلى المعايير والممارسات العالمية، بما يسهم في تحقيق جميع المتطلبات للحفاظ على مكانة الإمارات العالمية في رياضة الفروسية.