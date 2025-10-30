الجمعة 31 أكتوبر 2025 أبوظبي الإمارات
دبي °C
الشارقة °C
العين °C
عجمان °C
رأس الخيمة°C
الفجيرة°C
أم القيوين°C
مواقيت الصلاة
الفجر
الظهر
العصر
المغرب
العشاء
قصة صورة إنفوجراف كاريكتير بودكاست
أخبار اقتصادية أسواق أسهم عملات سلع
قصة صورة إنفوجراف كاريكتير بودكاست
أخبار اقتصادية أسواق أسهم عملات سلع
أبرز الأخبار
عدد اليوم
عدد اليوم
الرياضة

«الرابطة الإنجليزية».. أرسنال يواجه «بالاس» و«سيتي» يتحدى برنتفورد في دور الـ8

«الرابطة الإنجليزية».. أرسنال يواجه «بالاس» و«سيتي» يتحدى برنتفورد في دور الـ8
30 أكتوبر 2025 09:30

لندن (رويترز)
وضعت قرعة دور الثمانية بكأس الرابطة الإنجليزية لكرة القدم، أرسنال متصدر الدوري الإنجليزي الممتاز مع كريستال بالاسب، ينما يستضيف كارديف سيتي المنتمي للدرجة الثالثة منافسه تشيلسي.
ويستضيف نيوكاسل يونايتد حامل اللقب منافسه فولهام، فيما يستضيف مانشستر سيتي، الفائز بكأس الرابطة ثماني مرات، برنتفورد.
وستقام مباريات دور الثمانية في الأسبوع الثالث من ديسمبر المقبل.
ولم يسبق لأربعة من الفرق الثمانية الفوز بالبطولة، وهي برنتفورد وفولهام وكارديف سيتي وكريستال بالاس.
وخسر ليفربول، الذي حصد لقب كأس الرابطة 10 مرات وهو رقم قياسي، أمام كريستال بالاس 3-صفر في الدور الرابع أمس الأربعاء، بينما تفوق نيوكاسل حامل اللقب 2-صفر على توتنهام هوتسبير، وفاز أرسنال 2-صفر على برايتون آند هوف ألبيون، فيما انتفض مانشستر سيتي ليفوز 3-1 على سوانزي سيتي المنافس بالدرجة الثانية، وتغلب تشيلسي 4-3 على ولفرهامبتون واندرارز.

أخبار ذات صلة
الدوري الإنجليزي.. أرسنال لتعزيز الصدارة وليفربول يخشى استمرار السقوط
هالاند ينافس على جائزة لاعب الشهر في إنجلترا
أرسنال
ليفربول
تشيلسي
مانشستر سيتي
آخر الأخبار
ولي عهد أبوظبي يلتقي رئيس وزراء سنغافورة
علوم الدار
ولي عهد أبوظبي يلتقي رئيس وزراء سنغافورة
اليوم 13:55
الدوري الإنجليزي.. أرسنال لتعزيز الصدارة وليفربول يخشى استمرار السقوط
الرياضة
الدوري الإنجليزي.. أرسنال لتعزيز الصدارة وليفربول يخشى استمرار السقوط
اليوم 13:52
ولي عهد أبوظبي يلتقي رئيس وزراء نيوزيلندا
علوم الدار
ولي عهد أبوظبي يلتقي رئيس وزراء نيوزيلندا
اليوم 13:51
كأس العالم للسباحة بالزعانف في ضيافة أبوظبي
الرياضة
كأس العالم للسباحة بالزعانف في ضيافة أبوظبي
اليوم 13:30
إقبال جماهيري كبير على بطولة «دبي ديزرت كلاسيك»
الرياضة
إقبال جماهيري كبير على بطولة «دبي ديزرت كلاسيك»
اليوم 13:06
للاشتراك بالنشرة الإخبارية
علوم الدار
الأخبار العالمية
اقتصاد
الرياضة
وجهات نظر
الترفيه
التعليم والمعرفة
فيديو
إنفوجراف
قصة صورة
كاريكاتير
برامج
عن الاتحاد
بيان الخصوصية
شروط الخدمة
إخلاء مسؤولية
Aletihad English
جميع الحقوق محفوظة لمركز الاتحاد للأخبار 2025©