«الرابطة الإنجليزية».. أرسنال يواجه «بالاس» و«سيتي» يتحدى برنتفورد في دور الـ8

لندن (رويترز)

وضعت قرعة دور الثمانية بكأس الرابطة الإنجليزية لكرة القدم، أرسنال متصدر الدوري الإنجليزي الممتاز مع كريستال بالاسب، ينما يستضيف كارديف سيتي المنتمي للدرجة الثالثة منافسه تشيلسي.

ويستضيف نيوكاسل يونايتد حامل اللقب منافسه فولهام، فيما يستضيف مانشستر سيتي، الفائز بكأس الرابطة ثماني مرات، برنتفورد.

وستقام مباريات دور الثمانية في الأسبوع الثالث من ديسمبر المقبل.

ولم يسبق لأربعة من الفرق الثمانية الفوز بالبطولة، وهي برنتفورد وفولهام وكارديف سيتي وكريستال بالاس.

وخسر ليفربول، الذي حصد لقب كأس الرابطة 10 مرات وهو رقم قياسي، أمام كريستال بالاس 3-صفر في الدور الرابع أمس الأربعاء، بينما تفوق نيوكاسل حامل اللقب 2-صفر على توتنهام هوتسبير، وفاز أرسنال 2-صفر على برايتون آند هوف ألبيون، فيما انتفض مانشستر سيتي ليفوز 3-1 على سوانزي سيتي المنافس بالدرجة الثانية، وتغلب تشيلسي 4-3 على ولفرهامبتون واندرارز.