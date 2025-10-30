فلامينجو إلى نهائي كوبا ليبرتادوريس بعد عبور «راسينج»

بوينس آيرس (أ ب)

تأهل فريق فلامينجو البرازيلي إلى نهائي بطولة كوبا ليبرتادوريس لكرة القدم، بعدما تعادل سلبياً مع فريق راسينج الأرجنتيني صباح اليوم في إياب الدور قبل النهائي من البطولة.

واستطاع الفريق البرازيلي الحفاظ على الفوز الذي حققه في مباراة الذهاب بهدف نظيف، ليحقق هدفه في الاقتراب من الفوز بالبطولة للمرة الرابعة. وكان فلامينجو توج بلقب البطولة في 1981 و2019 و2022.

وفي حال فوز فلامينجو باللقب ستحصل البرازيل على ثامن ألقابها في آخر تسع نسخ من البطولة.

ومن المقرر أن تقام المباراة النهائية يوم 29 نوفمبر في ملعب مونيمنتال في ليما عاصمة بيرو. وتمكن فلامينجو من حجز مقعده في المباراة النهائية رغم أنه لعب أغلب الشوط الثاني بعشرة لاعبين، بعد طرد جونزالو بلاتا في الدقيقة 56.