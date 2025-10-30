مورانت يقود جريزليس لتخطي صنز في «السلة الأميركي»

واشنطن (أ ب)

سجل جا مورانت 28 نقطة، ليقود فريقه ممفيس جريزليس للفوز على فينيكس صنز 114 / 113، في المباراة التي جمعتهما اليوم ضمن منافسات دوري كرة السلة الأميركي للمحترفين.

وكان فريق صنز متأخراً حتى منتصف الربع الرابع 89 / 99، ولكنه استطاع معادلة النتيجة 108 / 108 عبر تسديدة من ديفن بوكر قبل دقيقتين و23 ثانية من النهاية.

وسجل مارك ويليامز نقطتين قبل 4. 51 ثانية، ليمنح فينيكس التقدم بنتيجة 113 / 112.

وتبادل الفريقان الهجمات، دون تسجيل نقاط، قبل أن يتمكن سانتي ألداما من تمرير الكرة إلى مورانت الذي سجل النقاط الحاسمة. أما ديفن بوكر، الذي سجل 16 من أصل 32 نقطة له في الربع الرابع، فكاد أن يحسم اللقاء، لكن تسديدته الثلاثية المحتملة للفوز ارتدت من الحافة عند صافرة النهاية.

وهذا هو الانتصار السادس على التوالي لجريزليس على صنز.

وسجل جارين جاكسون جونيور 18 نقطة لفريق ممفيس، وأضاف ألداما 14 نقطة و10 متابعات ومرر خمس تمريرات حاسمة، بعد مشاركته من على مقاعد البدلاء.

وسجل مورانت 18 نقطة في الشوط الثاني، وأضاف ثماني متابعات، وسبع تمريرات حاسمة.

وكانت هذه الخسارة الرابعة على التوالي لصنز منذ فوزه على ساكرامنتو كينجز في المباراة الافتتاحية للموسم.

وفي باقي المباريات، فاز هيوستن روكتس على تورنتو رابتورز 139 / 121، وديترويت بيستونز على أورلاندو ماجيك 135 / 116، وبوسطن سلتيكس على كليفلاند كافالييرز 125 / 105، وأتالانتا هوكس على بروكلين نتس 117 / 112.

كما فاز أيضاً شيكاغو بولز على ساكرامنتو كينجز 126 / 113، ودالاس مافريكس على إنديانا بيسرز 107 / 105، ودنفر ناجيتس على نيو أورليانز بيليكانز 122 / 88، وبورتلاند ترايل بليزرز على يوتا جاز 136 / 134، ولوس أنجلوس ليكرز على مينيسوتا تمبرولفز 116 / 115.