الحمى تجبر «سوفرينتي» على الانسحاب من «بريدرز كب»

عصام السيد (أبوظبي)

استبعد المهر «سوفرينتي» لجودلفين، الفائز بسباقي كنتاكي ديربي وبلمونت ستيكس، لتتأكد عدم مشاركته في سباق بريدرز كب كلاسيك يوم السبت، بعد إصابته بالحمى هذا الأسبوع، ليخرج بذلك المرشح الأوفر حظاً من سباق بطولة العالم، الذي تبلغ جائزته 7 ملايين دولار.

وأعلن منظمو سباق بريدرز كب عن انسحاب أفضل حصان في البلاد من فئة الثلاث سنوات، بعد أن أبلغ المدرب بيل موت صحيفة ديلي ريسينج فورم بالقرار الذي اتخذه هو وفريقه، وكان موت قد صرح سابقاً بأن عدم مشاركة «سوفرينتي» في السباق أمر محتمل.

وقال موت: «كان بخير قبل 24 ساعة... لكن حراراته ارتفعت بعد ظهر أمس، بحلول الساعة السابعة مساءً، ولذلك اضطررنا لإعطائه الدواء مرة أخرى، وقد تم اتخاذ القرار».

وأضاف موت: «من المرجح أنها عدوى فيروسية، وأظهرت فحوص الدم أنها فيروسية، كان عدد خلايا الدم البيضاء لا يزال طبيعياً، وإذا كان عدد هذه الخلايا غير طبيعي، فسنفترض أنها عدوى بكتيرية، لكنها عدوى فيروسية، المضادات الحيوية لا تعالج الفيروسات، لكننا أعطيناه مضادات حيوية الليلة الماضية، فقط في حال تطورت«إلى عدوى بكتيرية».

وقال الفارس جيري بيلي، عضو قاعة المشاهير والفائز بسباق الكلاسيك خمس مرات: «هذا ليس جيداً للسباق، وليس جيداً لرياضة سباقات الخيل بشكل عام، في أي وقت ينسحب فيه حصان عظيم من السباق كما هو مخطط له، يكون الأمر مخيباً للآمال، لكن الحصان سيكون بخير، لقد كانت مجرد حمى، التوقيت سيئ للغاية».

وكان «سوفرينتي» المرشح الأوفر حظاً بنسبة 6 إلى 5 في قائمة المشاركين العشرة، والتي تضم أيضاً الجواد «جورنالزم»، وصيف سباقي ديربي كنتاكي وبلمونت ستيكس، والفائز بسباق بريكنيس، وكان من المتوقع أن يحدد سباق بريدرز كب كلاسيك الحصان الأفضل لهذا العام.

وكان «سوفرينتي» قد حقق تصنيفاً قدره 133 نقطة، وفقاً لصحيفة «ريسينج بوست»، بفوزه بفارق عشرة أطوال في سباق ترافيرز ستيكس.