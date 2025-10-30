الجمعة 31 أكتوبر 2025 أبوظبي الإمارات
الرياضة

مدرب توتنهام يقاوم الإحباط

مدرب توتنهام يقاوم الإحباط
30 أكتوبر 2025 10:37

لندن (د ب أ)
أعرب توماس فرانك، مدرب توتنهام، عن خيبة أمله إزاء خروج فريقه من دور الستة عشر لكأس رابطة المحترفين الإنجليزية، إثر الهزيمة أمام نيوكاسل يونايتد بهدفين دون رد مساء الأربعاء.
وقال فرانك لهيئة الإذاعة البريطانية (بي.بي.سي) عقب المباراة: "من المخيب للآمال دائماً أن نخسر، ومن المحبط دائماً الخروج من البطولة التي كنا نود أن نتقدم فيها".
وأضاف: "تفاصيل صغيرة حسمت المباراة، كانت مباراة متكافئة للغاية مع حصول كل فريق على فرص، الهدفان أيضاً كانا نتيجة تفاصيل صغيرة حيث كان هناك خطآن".
وأوضح مدرب توتنهام "أحد لأخطاء للأسف جاء من الحكم كريس كافانا، لقد انخلع حذاء دجيد سبينس، كان بحاجة إلى وقت لربط حذائه، وهو لم يمنحه ذلك، ليسجل نيوكاسل هدفاً... تحدثت مع كريس في هذا الشأن، واحتفظ بهذا الأمر بيني وبينه."

