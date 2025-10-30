الجمعة 31 أكتوبر 2025 أبوظبي الإمارات
دبي °C
الشارقة °C
العين °C
عجمان °C
رأس الخيمة°C
الفجيرة°C
أم القيوين°C
مواقيت الصلاة
الفجر
الظهر
العصر
المغرب
العشاء
قصة صورة إنفوجراف كاريكتير بودكاست
أخبار اقتصادية أسواق أسهم عملات سلع
قصة صورة إنفوجراف كاريكتير بودكاست
أخبار اقتصادية أسواق أسهم عملات سلع
أبرز الأخبار
عدد اليوم
عدد اليوم
الرياضة

«سفير» بطل «سباق ليوا الأول» للخيول العربية في الظفرة

«سفير» بطل «سباق ليوا الأول» للخيول العربية في الظفرة
30 أكتوبر 2025 13:06

الظفرة (الاتحاد)
اختتم نادي ليوا الرياضي في منطقة الظفرة بمدينة زايد، منافسات سباق الخيول العربية الأصيلة الأول، والذي أقيم وسط أجواء حماسية ومنافسة قوية جمعت نخبة من الملاك والفرسان، في فعالية عكست عمق الارتباط بالتراث الرياضي الأصيل الذي تشتهر به منطقة الظفرة.
وجاء السباق على مدار شوطين رئيسين، حيث شهد الشوط الأول الذي امتد لمسافة 1700 متر، تألق الحصان «سفير» لمالكه أحمد محمد بن فن المحيربي، الذي حقق المركز الأول، فيما حل في المركز الثاني الحصان «سماء الغربية» لمالكه حمدان سهيل المزروعي، وحل في المركز الثالث الحصان «إي إف دلو» لمالكه أحمد محمد سيف المزروعي.
أما في الشوط الثاني لمسافة 1400 متر، فقد تمكن الحصان «AH Tahan» لمالكه حمد المرر من الفوز بالمركز الأول، بعد أداء مميز، بينما جاء في المركز الثاني الحصان «إي أف يرتعد» لمالكه حمدان سهيل المزروعي، وحل ثالثاً الحصان «مازن» لمالكه سيف عشير المزروعي.
وحضر السباق مفلح خلفان المزروعي عضو مجلس الإدارة رئيس لجنة سباقات الخيول.
وأكدت اللجنة المنظمة في ختام السباق، أن نادي ليوا الرياضي يواصل تنظيم الفعاليات الرياضية التي تحتفي بالأصالة، وتعزز من حضور الرياضات التراثية في منطقة الظفرة، وأشاد أعضاء اللجنة بالمستوى العالي من التفاعل والمشاركة من قبل الملاك والفرسان.

نادي ليوا الرياضي
سباق الخيول العربية الأصيلة
آخر الأخبار
ولي عهد أبوظبي يلتقي رئيس وزراء سنغافورة
علوم الدار
ولي عهد أبوظبي يلتقي رئيس وزراء سنغافورة
اليوم 13:55
الدوري الإنجليزي.. أرسنال لتعزيز الصدارة وليفربول يخشى استمرار السقوط
الرياضة
الدوري الإنجليزي.. أرسنال لتعزيز الصدارة وليفربول يخشى استمرار السقوط
اليوم 13:52
ولي عهد أبوظبي يلتقي رئيس وزراء نيوزيلندا
علوم الدار
ولي عهد أبوظبي يلتقي رئيس وزراء نيوزيلندا
اليوم 13:51
كأس العالم للسباحة بالزعانف في ضيافة أبوظبي
الرياضة
كأس العالم للسباحة بالزعانف في ضيافة أبوظبي
اليوم 13:30
إقبال جماهيري كبير على بطولة «دبي ديزرت كلاسيك»
الرياضة
إقبال جماهيري كبير على بطولة «دبي ديزرت كلاسيك»
اليوم 13:06
للاشتراك بالنشرة الإخبارية
علوم الدار
الأخبار العالمية
اقتصاد
الرياضة
وجهات نظر
الترفيه
التعليم والمعرفة
فيديو
إنفوجراف
قصة صورة
كاريكاتير
برامج
عن الاتحاد
بيان الخصوصية
شروط الخدمة
إخلاء مسؤولية
Aletihad English
جميع الحقوق محفوظة لمركز الاتحاد للأخبار 2025©