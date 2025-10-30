«سفير» بطل «سباق ليوا الأول» للخيول العربية في الظفرة

الظفرة (الاتحاد)

اختتم نادي ليوا الرياضي في منطقة الظفرة بمدينة زايد، منافسات سباق الخيول العربية الأصيلة الأول، والذي أقيم وسط أجواء حماسية ومنافسة قوية جمعت نخبة من الملاك والفرسان، في فعالية عكست عمق الارتباط بالتراث الرياضي الأصيل الذي تشتهر به منطقة الظفرة.

وجاء السباق على مدار شوطين رئيسين، حيث شهد الشوط الأول الذي امتد لمسافة 1700 متر، تألق الحصان «سفير» لمالكه أحمد محمد بن فن المحيربي، الذي حقق المركز الأول، فيما حل في المركز الثاني الحصان «سماء الغربية» لمالكه حمدان سهيل المزروعي، وحل في المركز الثالث الحصان «إي إف دلو» لمالكه أحمد محمد سيف المزروعي.

أما في الشوط الثاني لمسافة 1400 متر، فقد تمكن الحصان «AH Tahan» لمالكه حمد المرر من الفوز بالمركز الأول، بعد أداء مميز، بينما جاء في المركز الثاني الحصان «إي أف يرتعد» لمالكه حمدان سهيل المزروعي، وحل ثالثاً الحصان «مازن» لمالكه سيف عشير المزروعي.

وحضر السباق مفلح خلفان المزروعي عضو مجلس الإدارة رئيس لجنة سباقات الخيول.

وأكدت اللجنة المنظمة في ختام السباق، أن نادي ليوا الرياضي يواصل تنظيم الفعاليات الرياضية التي تحتفي بالأصالة، وتعزز من حضور الرياضات التراثية في منطقة الظفرة، وأشاد أعضاء اللجنة بالمستوى العالي من التفاعل والمشاركة من قبل الملاك والفرسان.