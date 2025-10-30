«دبي للسلة» يتوَّج بطلاً لدولية كفارنر تحت 18 عاماً

دبي (الاتحاد)

توِّج فريق النخبة تحت 18 عاماً في دبي لكرة السلة بطلاً لبطولة كفارنر الدولية 2025، التي أُقيمت في مدينة رييكا الكرواتية، بعد أسبوع مميّز ضمن جولته الأوروبية.

وقدّم الفريق أداءً استثنائياً مليئاً بالعزيمة والمهارة، محققاً الفوز في جميع مبارياته لينال اللقب عن جدارة. ففي نصف النهائي، واجه دبي لكرة السلة فريق زادار لكرة السلة، أحد أعرق الأكاديميات الكرواتية، وتمكّن من خطف فوز مثير بفارق نقطتين بنتيجة.87-85 وفي المباراة النهائية، واصل الفريق تألقه بفوز دراماتيكي جديد على فريق كفارنر لكرة السلة، بنتيجة 88-87، في لقاءٍ حبس الأنفاس حتى الثواني الأخيرة، أظهر خلاله اللاعبون ثباتهم وثقتهم تحت الضغط.

وأعرب المدرّب إرحاد تينياك عن فخره الكبير بأداء الفريق قائلاً: «أنا فخور جداً بما حققه اللاعبون هنا في كرواتيا. الفوز في مباريات بهذه الصعوبة أمام أكاديميات أوروبية قوية يعكس مدى التطوّر الذي وصلنا إليه. هذا الإنجاز لا يتعلق فقط بالنتيجة، بل بالروح والثقة التي يبنيها هذا الفريق يوماً بعد يوم. نعود إلى دبي ومعنا ليس الكأس فقط، بل خبرة ثمينة وحافز أكبر لمواصلة التطوّر».

واختتم فريق دبي لكرة السلة البطولة بنجاح كبير، بعد أيام من مشاركته في بطولة بريدج أوف هوبس في إيطاليا.

ويعكس هذا الإنجاز التزام دبي لكرة السلة بتطوير المواهب الشابة ورفع مستوى اللعبة محلياً ودولياً، مؤكداً مكانة الأكاديمية كمنصّة رائدة لتمكين الجيل الجديد من الرياضيين الواعدين وتمثيل دبي على الساحة العالمية.