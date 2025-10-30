الجمعة 31 أكتوبر 2025 أبوظبي الإمارات
الرياضة

«الدح» يتحدى «بروك » على لقب «العالمي للملاكمة» والوفاء لهاتون

«الدح» يتحدى «بروك » على لقب «العالمي للملاكمة» والوفاء لهاتون
30 أكتوبر 2025 13:38

معتصم عبدالله (دبي)

جاء رحيل أسطورة الملاكمة البريطانية ريكي هاتون في سبتمبر 2024، ليشكّل خسارة للرياضة العالمية، ويمثل جرحاً إنسانياً ترك أثره في قلوب عشاق اللعبة ومحبي شخصيته الودودة، ومن بينهم الملاكم الإماراتي عيسى الدح، الذي كان على موعدٍ لم يتحقق مع الراحل في نزالٍ كان من المقرر أن يُقام في دبي ديسمبر الماضي. 
وعن ذلك قال الدح: «كنت سأقابله في دبي، حجزنا الفندق وتذاكر السفر، وكل شيء كان جاهزاً، كنا متحمسين لرؤيته هنا بيننا، لكن فجأة وصلني خبر وفاته من وكيله، قلبي انفطر».
ولتكريم إرث البطل الراحل، تحتضن دبي في 13 فبراير 2026 بطولة «المصير في الصحراء» للملاكمة الاحترافية، التي تجمع بين الإماراتي عيسى الدح، أول ملاكم محترف في تاريخ الدولة، والبريطاني كيل بروك، حامل لقب الاتحاد الدولي للملاكمة (IBF) سابقاً، على لقب الاتحاد العالمي للملاكمة (WBC).
وتُقام البطولة في قاعة «ذا أجندة» بمدينة دبي للإعلام، بدعم من مجلس دبي الرياضي، في أمسيةٍ رياضيةٍ وإنسانيةٍ عنوانها الوفاء والتسامح، حيث يُخصص ريع الحدث لصالح المؤسسة الإنسانية التي تحمل اسم ريكي هاتون، المعنية بدعم الصحة النفسية للرياضيين، في مبادرةٍ تؤكد مكانة الإمارات كعاصمة إقليمية للملاكمة ومركزٍ عالمي لرياضات النخبة.
وجاء الإعلان خلال مؤتمرٍ صحفي في دبي، بحضور منظم الحدث مارتن بي. رافستوك، والملاكمين ومدربيهما، وممثل الاتحاد العالمي للملاكمة (WBC)، وعدد من الشركاء والداعمين.
وأعرب الدح، الملقب بـ«المحارب العربي»، عن امتنانه للأسطورة الراحل، قائلاً: «ريكي هاتون كان يؤمن بي وبفكرتي، وساعدني على وضع اسمي على خريطة الملاكمة العالمية، واليوم أقاتل وفاءً له، ومن أجل رفع اسم بلادي عالياً، لا أقاتل من أجل المال أو الشهرة، بل من أجل الإمارات».
من جانبه، أكد البطل البريطاني كيل بروك، الملقب بـ«ذا سبيشل وان»، سعادته بالمشاركة في هذا الحدث، الذي يحمل بُعداً إنسانياً ورسالة أمل للرياضيين حول العالم، وقال: «من المؤلم رحيل الأسطورة ريكي هاتون، ومن المهم أن نواصل دعم الصحة النفسية للرياضيين وإبراز الجانب الإنساني في الملاكمة. أعرف أن عيسى سيُشعل الأجواء، وأعد الجماهير بنزالٍ مثير يليق بمكانة الحدث».
واختتمت اللجنة المنظمة بالتأكيد على أن البطولة تمثل رسالة إنسانية ورياضية من الإمارات إلى العالم، عنوانها الوفاء، التسامح، والإصرار على نشر الأمل داخل وخارج الحلبة.

الملاكمة
ملاكم بريطانيريكي هاتون
دبي
