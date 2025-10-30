الدوري السعودي يرفض ميسي

الرياض (أ ف ب)

قال مسؤول رياضي كبير إن السعودية رفضت عرضاً من بطل العالم الأرجنتيني ليونيل ميسي، للانضمام إلى الدوري السعودي لكرة القدم لمدة أربعة أشهر، قبل انطلاق كأس العالم 2026، لعدم رغبتها في أن تكون "محطة إعداد".

وقال عبد الله حمّاد، الرئيس التنفيذي لأكاديمية مهد التي تعنى بتطوير وتنمية المواهب الرياضية، في حديث لراديو ثمانية السعودي: "تواصل معي فريق ميسي خلال كأس العالم للأندية الصيف الماضي وعبر عن رغبته باللعب في السعودية خلال الأشهر الأربعة، التي يتوقف فيها الدوري الأميركي، كي يستعد لكأس العالم 2026".

تابع "حصل هذا الأمر مع (الإنجليزي ديفيد) بيكهام عندما كان مع لوس أنجليس جالاكسي وذهب إلى ميلان الإيطالي".

ويُعد ميسي "38 عاماً" من أفضل اللاعبين في تاريخ كرة القدم، وقد نال خلال مسيرته الزاخرة جائزة أفضل لاعب في العالم ثماني مرات.

احترف كرة القدم منذ 2004 وتوّج بجميع الألقاب الممكنة مع برشلونة الإسباني، قبل أن يتركه للعب مع باريس سان جيرمان الفرنسي في 2021 ثم إنتر ميامي في 2023، بعد أن كان اسمه مقترناً بالانضمام إلى الهلال السعودي.

لكن حماد أضاف: "وضعت هذا الأمر على طاولة الوزير لكنه رفض أن يأتي ميسي لأربعة أشهر فقط وأُغلق الملف. قال إن الدوري السعودي لن يكون محطة إعداد".

ورداً على سؤال عما إذا كانت السعودية رفضت ميسي، أجاب "هذا صحيح".

وعن سبب عدم قدوم ميسي بعد انتهاء مشواره الخجول مع سان جيرمان، قال حماد "أراد ميسي إنهاء مشواره مع برشلونة كما أنه رغب بأن يلعب في فريق واحد مع أصدقائه، لكنه ذهب إلى الولايات المتحدة ونحترم رغبته".

ومنذ قدوم البرتغالي كريستيانو رونالدو الذي أحدث ضجة إلى النصر مطلع عام 2023، انضم إليه في الدوري السعودي عدد من اللاعبين البارزين من البطولات الأوروبية الكبرى، على غرار الفرنسي كريم بنزيمة والبرازيلي نيمار، ثم حظيت المملكة بتنظيم كأس العالم 2034.

وعن كواليس استقدام رونالدو "40 عاماً"، أفضل لاعب في العالم خمس مرات، قال حماد "أول حلقة وصل مع رونالدو كانت خلال توجهنا إلى افتتاح كأس العالم في الدوحة عام 2022. حصل تواصل مع رونالدو وفريقه عندما كان مع مانشستر يونايتد".

تابع: "كان لدينا مشروع أن يكون دورينا من أفضل دوريات العالم. جلست مع الأمير عبد العزيز وزير الرياضة في الطائرة، فسألني إذا كان الأمر جدياً. قلت له بنسبة 99%. أجابني أريده أن يكون 100%+".

وواصل: "كانت سنة متبقية على عقد رونالدو مع مانشستر يونايتد، وخرج بتصريحات ان العلاقة مع ناديه ليست ممتازة. تأكدت من ذلك وحصل تواصل ثلاثي مع الأمير عبد العزيز. أوضح الوزير له بنفسه، وقال له إذا كنتم جديين فأنا جاد، فأصبحت النسبة 100%. تحوّل الأمر بعدها إلى الجهات المختصة بالتعاقد أي برنامج الاستقطاب".

أضاف: "كانت صفقة للتاريخ وأصبح الدوري مختلفا بعد قدوم كريستيانو".

وبعد انتقاله إلى النصر الذي لم يحرز معه أي لقب محلي حتى الآن، تصدر رونالدو في عامه الأول في الخليج قائمة الرياضيين الأعلى أجراً في العالم لعام 2023، بدخل بلغ 136 مليون دولار، متقدماً على ميسي والفرنسي كيليان مبابي، حسب تصنيف لمجلة "فوربس".