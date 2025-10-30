الجمعة 31 أكتوبر 2025 أبوظبي الإمارات
ريال مدريد يطلب 4 مليارات دولار تعويضات من «اليويفا»

ريال مدريد يطلب 4 مليارات دولار تعويضات من «اليويفا»
30 أكتوبر 2025 14:39

 
مدريد (أ ف ب)

أخبار ذات صلة
الريال وبرشلونة لتجاوز تداعيات «الكلاسيكو» من بوابتي فالنسيا وإلتشي
مهاجم جيرمان يغيب لبضعة أسابيع


يعتزم نادي ريال مدريد الإسباني، وشركة «A22 سبورتس ماناجمنت»، المروّجة لدوري السوبر الأوروبي لكرة القدم، المطالبة بأكثر من أربعة مليارات دولار، تعويضات من الاتحاد الأوروبي لكرة القدم (اليويفا)، المتهم بإفشال المشروع.
وكانت محكمة الاستئناف في مدريد أكدت أن الاتحاد الأوروبي لكرة القدم «أساء استخدام موقعه المهيمن»، عندما حاول منع إنشاء هذه البطولة المنافسة لدوري أبطال أوروبا، والتي كادت أن تؤدي إلى انهيار كرة القدم الأوروبية في عام 2021، بعد اقتراحها من 12 فريقاً أوروبياً من أندية النخبة.

ريال مدريد
دوري السوبر الأوروبي
دوري أبطال أوروبا
الشامبيونزليج
الاتحاد الأوروبي لكرة القدم
اليويفا
