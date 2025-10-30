ريال مدريد يطلب 4 مليارات دولار تعويضات من «اليويفا»



مدريد (أ ف ب)



يعتزم نادي ريال مدريد الإسباني، وشركة «A22 سبورتس ماناجمنت»، المروّجة لدوري السوبر الأوروبي لكرة القدم، المطالبة بأكثر من أربعة مليارات دولار، تعويضات من الاتحاد الأوروبي لكرة القدم (اليويفا)، المتهم بإفشال المشروع.

وكانت محكمة الاستئناف في مدريد أكدت أن الاتحاد الأوروبي لكرة القدم «أساء استخدام موقعه المهيمن»، عندما حاول منع إنشاء هذه البطولة المنافسة لدوري أبطال أوروبا، والتي كادت أن تؤدي إلى انهيار كرة القدم الأوروبية في عام 2021، بعد اقتراحها من 12 فريقاً أوروبياً من أندية النخبة.