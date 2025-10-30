الجمعة 31 أكتوبر 2025 أبوظبي الإمارات
غياب جيانلوكا عن البطائح أمام الجزيرة

غياب جيانلوكا عن البطائح أمام الجزيرة
30 أكتوبر 2025 15:06

 
علي معالي (أبوظبي)
يفتقد فريق البطائح جهود المدافع جيانلوكا مونيز في مباراة الجولة السابعة أمام الجزيرة، والمقرر لها مساء السبت، لطرده في الدقيقة 93 من مباراة «الراقي»، بالجولة السادسة من دوري أدنوك للمحترفين أمام نادي الوحدة، والتي انتهت 3-1 لمصلحة «العنابي»، فيما عدا ذلك ستكون كافة عناصر البطائح من لاعبين أجانب ومحليين جاهزة لهذه المباراة المهمة، التي تقام على استاد محمد بن زايد في أبوظبي.
ويبحث فرهاد مجيدي مدرب البطائح عن كيفية الخروج من النتائج السلبية هذا الموسم، والتي جعلت الفريق يتوقف عند 3 نقاط في المركز الثاني من فوز وحيد حققه على خورفكان في الجولة الثانية، وخسر «الراقي» 5 مباريات هذا الموسم، وما حققه بالنقاط الـ3 فقط، لأول مرة يحدث في تاريخ البطائح منذ صعوده لدوري المحترفين موسم 2022-2023، وكانت مباراة الفريق في كأس صاحب السمو رئيس الدولة، مؤشراً جيداً على ارتفاع مستوى الفريق، رغم خروجه من البطولة بعد الخسارة أمام شباب الأهلي في دور الـ16 بركلات الترجيح، وهناك حالة تفاؤل بين صفوف الفريق رغم احتلال مركز لا يليق بما يقدمه من مستويات.

