«أبيض الناشئين» يغادر إلى الدوحة لخوض نهائيات كأس العالم تحت 17



معتصم عبدالله (دبي)



غادرت بعثة منتخب الناشئين إلى الدوحة، استعداداً لخوض غمار كأس العالم تحت 17 عاماً، المقررة من 3 إلى 27 نوفمبر المقبل في قطر، والتي تشهد مشاركة قياسية تبلغ 48 منتخباً موزعة على 12 مجموعة، في أول بطولة تُقام بالنظام الموسّع الجديد.

وأكد ماجد سالم مدرب منتخب الإمارات للناشئين جاهزية «الأبيض» للمشاركة في الحدث العالمي، وقال في تصريحات لـ«الاتحاد» قبل مغادرة البعثة من مطار دبي: «حققنا الهدف الذي سعينا له قبل عامين بالتأهل إلى النهائيات، والآن ينتظرنا الأصعب في المشاركة المقبلة، لكننا في كامل الجاهزية للظهور بأفضل مستوى».

وأضاف: «نجدد الشكر إلى اتحاد الكرة، على دعمه المتواصل للمنتخب واللاعبين، ونثمّن عالياً كلمات معالي الشيخ حمدان بن مبارك آل نهيان، رئيس الاتحاد، في تحفيز اللاعبين، إلى جانب اجتماع أعضاء مجلس الإدارة مع البعثة، وهو ما منح اللاعبين دفعة معنوية كبيرة قبل السفر».

وقال: «خضنا وديتين متتاليتين أمام مالي وبوليفيا انتهتا بنتيجة 1-1، وحققنا خلالهما مكاسب فنية مهمة، وجربنا جميع اللاعبين، لدينا بعض الإصابات الطفيفة، لكن الجاهزية عالية، وهو ما أثبتته المباريات الودية الأخيرة».

ويستعد «أبيض الناشئين» لتسجيل ظهوره الرابع في تاريخ مشاركات الإمارات بكأس العالم تحت 17 عاماً، بعد نسخ إيطاليا 1991 «الخروج من الدور الأول»، نيجيريا 2009 «بلوغ دور الـ16»، والإمارات 2013 «الخروج من الدور الأول».

واستبعد الجهاز الفني للمنتخب، بقيادة ماجد سالم، جوهانس فايمر لاعب آوجسبورج الألماني بداعي الإصابة، مقابل استدعاء سعد مبارك مدافع الوحدة، وضمّت القائمة النهائية للمنتخب 21 لاعباً، بينهم ثلاثة محترفين في الخارج يمثلون أندية إيبسويتش تاون الإنجليزي، سيلتا فيجو الإسباني، والأهلي المصري، في خطوة تعكس تنوع الخبرات، والاحتكاك الدولي داخل صفوف المنتخب.

وتضم القائمة، مبارك البريكي، جاسم الحمادي «الجزيرة»، سعيد الراشدي «الشارقة»، لحراسة المرمى، أحمد إكرامي «الجزيرة»، سهيل النوبي، فهد خليل «النصر»، سالم ياقوت «الوصل»، سعد مبارك «الوحدة»، للدفاع، عبدالله راشد «العين»، فيصل البريكي «الوحدة»، عبدالله مناد «الشارقة»، محمد سالم، محمد جمال «النصر»، إبراهيم الجسمي «الوصل»، عيسى البلوشي «كلباء»، جايدن أديبا «إيبسويتش تاون الإنجليزي»، عبدالله حاتم (الأهلي المصري» للوسط، علي الجسمي «شباب الأهلي»، مايد عادل خميس «النصر»، محمد يوسف السعدي «الفجيرة»، محمود بدر «سيلتا فيجو الإسباني» للهجوم.

ويستهل «أبيض الناشئين» مشواره في كأس العالم بمواجهة كوستاريكا 3 نوفمبر، تليها مباراة كرواتيا في الجولة الثانية 6 نوفمبر، قبل أن يختتم دور المجموعات بمواجهة قوية أمام السنغال 9 نوفمبر.