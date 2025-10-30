نجم مانشستر سيتي يلجأ إلى القضاء ضد «المزاعم الكاذبة»!



لندن (د ب أ)



استعان نجم كرة القدم الإنجليزي، فيل فودين، بفريق من المحامين والمتخصصين في القانون لملاحقة «المتصيدين»، ومنتحلي الصفة الذين نشروا أكاذيب تتعلق بأطفاله.

ولجأ فودين، نجم مانشستر سيتي ومنتخب إنجلترا، لهذه الحملة القانونية الواسعة، في محاولة لإزالة قصص وصور مزيفة من عدة منصات للتواصل الاجتماعي، والتي ادعت كذباً وفاة أحد أطفاله وإصابة آخر بالسرطان.

واضطرت شريكة حياة نجم وسط مانشستر سيتي ريبيكا كوك البالغة «24 عاماً، للرد بشكل علني على هذه الأكاذيب، ووصفتها بـ«المقززة»، في منشور عبر حسابها على منصة «إنستجرام» لتبادل الصور.

وبدأت الأكاذيب في الظهور عبر منصة «فيسبوك»، حيث جرى الحديث بشكل غير صحيح، عن وفاة الطفل الأكبر روني، البالغ من العمر ست سنوات، تزامناً مع ظهور منشور على حساب يحمل اسم «مشجع محب لمانشستر سيتي»، يحمل «اعترافاً كاذباً» من فيل فودين البالغ «25 عاماً» عن صغيرته ترو البالغة أربع سنوات، يقول فيه: «ابنتي الصغيرة مصابة بالسرطان»، بحسب الموقع الإلكتروني لصحيفة «الصن» البريطانية.

وتضمّنت المنشورات العديد من القصص المفبركة، وصوراً مزيفة ومعدلة باستخدام الذكاء الاصطناعي تُظهر فيل وريبيكا وهما يبكيان معاً، مما زاد من بشاعة الافتراء. وكتبت ريبيكا: «نعرف الصفحات والحسابات التي تنشر هذه القصص، إنها كاذبة تماماً ومقلقة للغاية، لا أفهم كيف يمكن للناس أن يختلقوا هذه الأشياء عن أي شخص، وخصوصاً عن الأطفال، إنه أمر مقزز».

وأكدت «نحن جميعاً بخير تماماً، الحمد لله، وشكراً لكم جميعاً على قلقكم، نبذل قصارى جهدنا لوقف هذه الأكاذيب».

وناشدت ريبيكا الجماهير قائلة: «الرجاء الإبلاغ عن أي منشورات أو صفحات تصادفونها تشارك هذه القصص الكاذبة».