عندما يكون الأمر مضحكاً.. كومباني يسأل: هل سجل هاري كين اليوم؟



برلين (د ب أ)

ربما يكون لدى فينسنت كومباني، المدير الفني لفريق بايرن ميونيخ الألماني لكرة القدم، عذره لو لم يتمكن من متابعة عدد الأهداف التي يسجلها هاري كين، في الموسم التاريخي الحالي للفريق، الذي يواجه الآن أصعب اختباراته هذا العام.

ويلتقي بايرن مع باير ليفركوزن، بطل 2024، في الدوري الألماني (بوندسليجا) غدا السبت، وبعدها يحل بايرن ضيفاً على باريس سان جيرمان في دوري أبطال أوروبا يوم الثلاثاء المقبل. ولكن بايرن سوف يدخل المباراتين ولديه ثقة كبيرة بعدما قلب تأخره أمام كولن إلى فوز كبير 4 / 1 في كأس ألمانيا أمس الأربعاء، وهو الانتصار الذي جعل بايرن أول فريق في الدوريات الأوروبية الخمسة الكبرى يفوز في أول 14 مباراة له في الموسم الجديد بكافة البطولات.

وقال كومباني لشبكة «إيه آر دي»: «مواجهتا ليفركوزن وسان جيرمان ستكونان صعبتين، ولكننا اكتسبنا هذه الثقة، وسندخل المباراتين بها». وقال كين: «نمر بفترة جيدة، وعلينا الحفاظ على هذا الشعور وعقلية الفوز المستمرة».

وسجل كين هدفين أمس الأربعاء ليرفع رصيد أهدافه مع بايرن هذا الموسم إلى 22 هدفاً، لكي يصبح هداف الفريق في البطولات الثلاث.

وأكد كومباني إنه شعر ببعض الارتباك في الدقائق الأخيرة من مباراة كولن بشأن عدد الإنجازات والأهداف التي حققها كين. وقال كومباني: «الأمر مضحك نوعاً ما. سألت في نهاية المباراة: هل سجل هاري اليوم؟ وقيل لي: هدفين. في بعض الأحيان لا تدرك ذلك لأنه يقوم بالكثير من الأشياء الأخرى للفريق».

وتظهر مرونة هاري كين داخل الملعب في قدرته على قيامه بتدخلات دفاعية داخل منطقة جزاء بايرن وتمرير الكرات الطويلة في وسط الميدان إلى جانب غزارته التهديفية، ما يجسّد إلى حد كبير مستوى الحدة العالية التي يلعب بها بايرن ميونيخ.

ويرى محللون، ومنهم ديتمار هامان اللاعب السابق لبايرن ميونيخ وليفربول، أن بايرن قد يدفع ثمن هذا النسق العالي من اللعب مع دخول الفريق المرحلة الحاسمة من الموسم، وأشار إلى أن الفريق بحاجة إلى قدر أكبر من الكفاءة والاقتصاد في الأداء في هذه المرحلة.

ولكن كومباني رفض هذه الفكرة تماماً، مستشهداً بتجربته كلاعب في مانشستر سيتي. وقال: «حصدت مرة 198 نقطة خلال موسمين، ولعبنا بأقصى سرعة وجهد طوال عامين». وأضاف: «يستطيع بعض اللاعبين التحمل، وبعضهم لا يمكنهم ذلك. لكنني لا أسأل هذا السؤال. من المهم استغلال الإمكانيات المتاحة في الفريق. عليك دائما النظر إلى الدقائق التي يلعبها كل لاعب».