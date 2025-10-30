سالم عبدالرحمن يمثل الإمارات في «مونديال الشطرنج»



الشارقة (الاتحاد)



غادر الأستاذ الدولي الكبير سالم عبدالرحمن، لاعب منتخبنا ونادي الشارقة الثقافي للشطرنج، إلى مدينة جوا الهندية للمشاركة في كأس العالم للشطرنج، التي ينظمها الاتحاد الهندي بالتعاون مع الاتحاد الدولي، من 8 إلى 27 نوفمبر المقبل، بمشاركة 206 من أبرز المصنفين عالمياً.

ويشارك اللاعبون في البطولة للتنافس على جوائز تبلغ مليوني دولار، إلى جانب ثلاثة مقاعد مؤهلة إلى بطولة المرشحين عام 2026، ما يجعلها واحدة من أهم وأقوى البطولات الفردية على أجندة الاتحاد الدولي للشطرنج.

ويخوض سالم عبدالرحمن المنافسات بثقة كبيرة، بعد نتائجه اللافتة في النسخة الماضية، حين أصبح أول لاعب عربي في التاريخ يتأهل إلى دور الـ16 في كأس العالم، محققاً إنجازاً تاريخياً للإمارات والعالم العربي.

ويُعد سالم من أبرز نجوم الشطرنج في المنطقة والعالم العربي، ويحمل لقب أستاذ دولي كبير، وسبق له حصد العديد من الألقاب الإقليمية والعالمية، إلى جانب تمثيله الإمارات في أكبر البطولات الدولية، حيث يواصل مسيرته بثبات ضمن نخبة لاعبي العالم.

وأكد سالم عبدالرحمن حرصه على تقديم مستوى يليق بسمعة رياضة الإمارات، وقال: «أتطلع إلى الظهور بصورة مشرفة تمثل بلدي أفضل تمثيل، والمشاركة فرصة لاكتساب خبرة إضافية، ومواجهة نخبة اللاعبين على الساحة الدولية، وأبذل كل جهد لتكرار إنجاز النسخة الماضية وحصد نتيجة أفضل».

وأشار نادي الشارقة الثقافي للشطرنج، إلى أن مشاركة سالم في البطولة، تأتي امتداداً لمسيرة لنجاحات لاعبي النادي على الساحتين الإقليمية والعالمية، مؤكداً ثقته بقدرة اللاعب على انتزاع إنجاز جديد يضاف إلى سجل شطرنج الإمارات.