الجمعة 31 أكتوبر 2025 أبوظبي الإمارات
دبي °C
الشارقة °C
العين °C
عجمان °C
رأس الخيمة°C
الفجيرة°C
أم القيوين°C
مواقيت الصلاة
الفجر
الظهر
العصر
المغرب
العشاء
قصة صورة إنفوجراف كاريكتير بودكاست
أخبار اقتصادية أسواق أسهم عملات سلع
قصة صورة إنفوجراف كاريكتير بودكاست
أخبار اقتصادية أسواق أسهم عملات سلع
أبرز الأخبار
عدد اليوم
عدد اليوم
الرياضة

الكشف عن «تميمة» كأس العالم للناشئين

الكشف عن «تميمة» كأس العالم للناشئين
30 أكتوبر 2025 16:50

 
الدوحة (د ب أ)

أخبار ذات صلة
ولي عهد أبوظبي يلتقي رئيس وزراء سنغافورة
ولي عهد أبوظبي يلتقي رئيس وزراء نيوزيلندا


كشف الاتحاد الدولي لكرة القدم (الفيفا) النقاب عن التميمة الرسمية لبطولة كأس العالم تحت 17 عاماً التي تنطلق في قطر يوم الاثنين المقبل، في أول نسخة تقام بالنظام الموسع الجديد الذي يضم 48 منتخباً وطنياً.
وترمز «بومة الصحراء» إلى الدور المهم الذي يلعبه كشافو مواهب كرة القدم في تمهيد الطريق لنجوم المستقبل، والذي غالباً ما يتم تجاهله ويستهان به. وتمثل التميمة الرسمية للبطولة تكريماً للاعب الصربي السابق والخبير التكتيكي فيليبور «بورا» ميلوتينوفيتش، الذي قاد خمسة منتخبات وطنية مختلفة في خمس نسخ متتالية من كأس العالم بين عامي 1986 و2002، قبل أن يسهم بشكل كبير في تطوير كرة القدم القطرية من موقع المدرب وكشاف المواهب على حد سواء.
وتعتبر بومة بمثابة تكريم مثالي لميلوتينوفيتش ولجميع من يسخرون خبراتهم ورؤيتهم وبصيرتهم في سبيل اكتشاف المواهب الكروية في مختلف البيئات والسياقات.
يذكر أن النسخ السابقة من هذه البطولة كانت بمثابة منصة مثالية لتألق لاعبين موهوبين شقوا طريقهم بثبات إلى سماء النجومية، ومن أبرزهم جيانلويجي بوفون ولويس فيجو وتشافي هيرنانديز وإيدن هازار وأندريس إنييستا ونيمار ورونالدينيو وسون هيونج مين وفرانشيسكو توتي.

الإمارات
قطر
مونديال الناشئين
الفيفا
آخر الأخبار
«ناشيونال جيوغرافيك العربية» تكشف أسرار العلم والطبيعة والإنسان
الترفيه
«ناشيونال جيوغرافيك العربية» تكشف أسرار العلم والطبيعة والإنسان
اليوم 13:59
ولي عهد أبوظبي يلتقي رئيس وزراء سنغافورة
علوم الدار
ولي عهد أبوظبي يلتقي رئيس وزراء سنغافورة
اليوم 13:55
الدوري الإنجليزي.. أرسنال لتعزيز الصدارة وليفربول يخشى استمرار السقوط
الرياضة
الدوري الإنجليزي.. أرسنال لتعزيز الصدارة وليفربول يخشى استمرار السقوط
اليوم 13:52
ولي عهد أبوظبي يلتقي رئيس وزراء نيوزيلندا
علوم الدار
ولي عهد أبوظبي يلتقي رئيس وزراء نيوزيلندا
اليوم 13:51
كأس العالم للسباحة بالزعانف في ضيافة أبوظبي
الرياضة
كأس العالم للسباحة بالزعانف في ضيافة أبوظبي
اليوم 13:30
للاشتراك بالنشرة الإخبارية
علوم الدار
الأخبار العالمية
اقتصاد
الرياضة
وجهات نظر
الترفيه
التعليم والمعرفة
فيديو
إنفوجراف
قصة صورة
كاريكاتير
برامج
عن الاتحاد
بيان الخصوصية
شروط الخدمة
إخلاء مسؤولية
Aletihad English
جميع الحقوق محفوظة لمركز الاتحاد للأخبار 2025©