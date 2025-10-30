مارسيليا يعلن تداعيات «حادث سقوط» بلال نذير



مارسيليا (أ ف ب)



شهدت مباراة مارسيليا وأنجيه ضمن الدوري الفرنسي لكرة القدم، لحظات قلق وتوتر، إثر سقوط اللاعب المغربي الشاب بلال نذير أرضاً بشكل مفاجئ، فيما أوضح ناديه أن اللاعب «في صحة جيدة».

وتوقفت المباراة التي انتهت بالتعادل 2-2 إثرها، حيث هرع الجهاز الطبي للفريق لنقل اللاعب إلى المستشفى لتلقي الفحوص اللازمة.

ولاحقاً، أعلن مارسيليا أن نذير في حالة صحية جيدة، لكنه لا يزال يخضع لـ «فحص طبي شامل».

وأوضح النادي في بيان له على موقعه الرسمي أن «اللاعب لم يفقد وعيه أثناء الحادث»، مشيراً إلى أن «جميع علاماته الحيوية كانت طبيعية»، ونوّه أن «حالته الصحية جيدة».

وأفاد النادي بأن «نذير لا يزال تحت المراقبة لإتمام هذا الفحص»، مؤكداً أنه سيتم إصدار بيان جديد عند توافر معلومات إضافية.

دخل نذير الذي مثّل منتخب المغرب لما دون 23 عاماً، في الدقيقة 76 من المباراة، قبل أن يسقط أرضاً في الدقيقة 86 من دون أي تدخل، ليجتمع حوله اللاعبون من الفريقين وسط علامات صدمة، قبل أن يتم إخراجه على نقالة.

ولم يخف مدرب مارسيليا، الإيطالي روبرتو دي تزيربي تأثره عقب نهاية اللقاء خلال المؤتمر الصحفي «لقد استعاد وعيه، وتم نقله إلى المستشفى لإجراء اختبارات وفحوص طبية، نحن جميعاً قلقون ونتمنى أن لا يكون الأمر خطيراً».



