مارتينيز ينتظم في تدريبات مانشستر يونايتد



لندن (د ب أ)



انتظم ليساندرو مارتينيز، لاعب فريق مانشستر يونايتد الإنجليزي لكرة القدم، في التدريبات الجماعية للفريق، وذلك وفقاً لما أعلنه الموقع الرسمي للنادي.

وغاب اللاعب عن الفريق من مطلع فبراير الماضي، بعدما تعرض لإصابة في الركبة في الدقائق الأخيرة من المباراة التي خسرها مانشستر يونايتد أمام كريستال بالاس في أولد ترافورد.

وسرعان ما خضع ليساندور لعملية جراحية، وعمل بقوة خلال الشهور الماضية، في إطار برنامجه التأهيلي بكارينجتون.

ووصلت تلك العملية التدريجية الآن إلى مرحلة مهمة، حيث أصبح مارتينيز قادراً على الانضمام مرة أخرى للتدريبات الجماعية.

ولعب مارتينيز 91 مباراة مع مانشستر يونايتد منذ انتقاله للفريق، قادماً من أياكس في 2022 ، وسجل ثلاثة أهداف، وفاز بلقبي كأس رابطة الأندية الإنجليزية المحترفة، وكأس الاتحاد الإنجليزي.