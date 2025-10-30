الجمعة 31 أكتوبر 2025 أبوظبي الإمارات
الرياضة

إصابة خطيرة لنجمة منتخب إنجلترا للسيدات

إصابة خطيرة لنجمة منتخب إنجلترا للسيدات
30 أكتوبر 2025 17:46


لندن (أ ب)

تعرضت ميشيل أجيمانج نجمة المنتخب الإنجليزي لكرة القدم لإصابة خطيرة، بقطع في الرباط الصليبي الأمامي في ركبتها، الأمر الذي يبعدها عن الملاعب لما تبقى من الموسم الحالي.
وتعرضت إجيمانج للإصابة أثناء مشاركتها في مباراة ودية لمنتخب إنجلترا أمام أستراليا.
وأصيبت أجيمانج التي أسهمت بقوة في تتويج بلادها بلقب بطولة كأس أمم أوروبا للسيدات عام 2025، في الشوط الثاني من اللقاء الذي انتهى بفوز إنجلترا على أستراليا بثلاثة أهداف، يوم الثلاثاء الماضي في مدينة ديربي، وخرجت من الملعب على محفة.
وكتبت مهاجمة منتخب إنجلترا عبر حسابها الرسمي على منصة «إنستجرام» لتبادل الصور: «ممتنة جداً لجميع الكلمات اللطيفة والدعم من الجميع، تبدأ مرحلة التعافي الآن، وسأعود أقوى من ذي قبل».
وتلعب أجيمانج حالياً مع فريق برايتون، على سبيل الإعارة من أرسنال، الذي أكد بدوره أن الإصابة ستبعد اللاعبة عن خوض ما تبقى من موسم 2025- 2026 بأكمله. وأوضح أرسنال في بيان «نحن على تواصل وثيق مع برايتون، لتحديد برنامج العلاج والتعافي لميشيل، سنقدم دعمنا الكامل لميشيل، وهي تبدأ رحلتها نحو التعافي».

 

