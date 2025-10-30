الإمارات ترفع الحصاد إلى 4 ميداليات في كأس العالم للرماية البارالمبية



العين (الاتحاد)



رفعت الإمارات حصادها إلى 4 ميداليات، في كأس العالم للرماية البارالمبية، التي تُقام برعاية كريمة من سموّ الشيخ نهيان بن زايد آل نهيان، رئيس مجلس أمناء مؤسسة زايد بن سلطان آل نهيان للأعمال الخيرية والإنسانيّة، رئيس مجلس أبوظبي الرياضي، وبتنظيم هيئة لأصحاب الهمم، في نادي العين الفروسية والرماية والجولف، بالتعاون والتنسيق مع اللجنة البارالمبية الدولية، والاتحاد الدولي للرماية البارالمبية، بمشاركة 213 لاعباً ولاعبة يمثلون 38 دولة، يتنافسون في 43 مسابقة متنوعة للفردي والفرق، تشمل المسدس ضغط هواء وناري، والبندقية ضغط هواء وناري «سكتون» لمسافات وأوضاع مختلفة، إضافة لرماية الشوزن ورماية فئة المكفوفين.

أضاف منتخبنا الوطني ميداليتين ذهبيتين جديدتين إلى رصيده في البطولة، من خلال مسابقة البندقية 50 متراً سكتون ثلاثة أوضاع الفئة SH1 للرجال للفرق والفردي، ونال ذهبية الفردي بطلنا البارالمبي عبد الله سلطان العرياني بمجموع نقاط 453.9 نقطة، متفوقاً على الصيني كوي ذاهانج صاحب المركز الثاني والميدالية الفضية «453 نقطة»، وفي المركز الثالث والميدالية البرونزية، السلوفاكي رادوسلاف ميلونيفسكي «436 نقطة».

في مسابقة الفرق، حقق أبطالنا عبد الله سلطان العرياني، وسيف النعيمي، وعبيد الدهماني الميدالية الذهبية بمجموع 1691 نقطة، وجاء الفريق التايلاندي في المركز الثاني والميدالية الفضية «1682 نقطة»، وتم حجب المركز الثالث لتنافس ثلاثة فرق فقط.



أقيمت منافسات مسابقة المسدس 10 أمتار هوائي الفئة SH1 للرجال، وفاز الفريق الهندي بالمركز الأول والميدالية الذهبية «1705 نقاط»، وجاء الفريق الإيراني في المركز الثاني والميدالية الفضية «1664 نقطة»، وتم حجب المركز الثالث لتنافس ثلاثة فرق فقط.

وفي فردي المسابقة «مسابقة المسدس 10 أمتار هوائي الفئة SH1 للرجال»، فاز بالمركز الأول والميدالية الذهبية مانيش ناروال من الهند «239.1 نقطة»، وفي المركز الثاني والميدالية الفضية أنجريج سينج من الهند «233.9 نقطة»، والمركز الثالث والميدالية البرونزية، كامران زينالوف من أذربيجان «215 نقطة».

في مسابقة المسدس 10 أمتار هوائي الفئة SH1 للسيدات للفرق، فاز الفريق الهندي بالمركز الأول والميدالية الذهبية «1691 نقطة»، والمركز الثاني والميدالية الفضية للفريق الإيراني «1681 نقطة»، بينما المركز الثالث والميدالية البرونزية للفريق الصيني «1648 نقطة».

وفي فردي المسابقة «المسدس 10 أمتار هوائي الفئة SH1 للسيدات» فازت بالمركز الأول والميدالية الذهبية، بهاكتي شارما من الهند «150.9 نقطة»، والمركز الثاني والميدالية الفضية، نسرين شاهي سماخون من إيران «149.1 نقطة»، بينما حصل على المركز الثالث والميدالية البرونزية، سيفدا علييفا من كازاخستان «147.4 نقطة».

وفي مسابقة البندقية 50 متر سكتون ثلاثة أوضاع الفئة SH1 للسيدات، ذهب المركز الأول والميدالية الذهبية إلى آنا بينسون من السويد «462.1 نقطة»، بينما المركز الثاني والميدالية الفضية، من نصيب أفاني ليكهارا من الهند «454.6 نقطة»، والمركز الثالث والميدالية البرونزية لشي هوان يو من الصين «424.5 نقطة».

وأكد العميد حسن الشحي، رئيس لجنة الحكام والمندوب الفني المشرف على منافسات رماية الشوزن في البطولة، أن تحكيم منافسات الرماية لأصحاب الهمم يتطلب تركيزاً عالياً وجهداً مضاعفاً من الحكام والقضاة، نظراً لطبيعة المنافسة والاعتبارات الخاصة بكل فئة من فئات أصحاب الهمم، رغم التطور الكبير في أجهزة التسجيل الإلكتروني المعتمدة في البطولة.

وقال: «تحكيم منافسات الرماية لأصحاب الهمم يتطلب دقة وحرصاً شديدين، إذ يتوجب على الحكم التأكد من تثبيت الكرسي المتحرك في المكان المخصص للرامي ومتابعة ثباته قبل الإطلاق، إضافة إلى مراقبة خطوات تلقيم السلاح والتأكد من تطبيق جميع الإجراءات وفقاً للقانون الدولي للرماية، مع الأخذ بعين الاعتبار بعض التعديلات الخاصة التي تتناسب مع فئات أصحاب الهمم».

وأوضح الشحي أن القانون الدولي للرماية يسمح باستخدام بعض المعدات المساعدة، شريطة أن تكون مطابقة للمواصفات الفنية المعتمدة، ويتم فحصها واعتمادها قبل انطلاق البطولة، مثل الكراسي المتحركة والأجهزة الداعمة، كما يُسمح للرامي باستخدام النظارات الطبية بناءً على تقرير صادر من طبيب مختص.

وأشار الشحي إلى أن منافسات الشوزن في البطولة تشهد مشاركة 10 دول من مختلف أنحاء العالم، يتنافس فيها اللاعبون ضمن ثلاث فئات رئيسية تشمل فئة الرياضيين على الكرسي المتحرك، وفئة ذوي الإعاقة العلوية، وفئة ذوي الإعاقة السفلية.

وأضاف أن لجنة التحكيم في منافسات الشوزن تضم 9 حكاماً، من بينهم 3 حكام إماراتيين و6 حكام دوليين من خارج الدولة، إلى جانب قاضيين يشرفان على سير المنافسات وضمان تطبيق أعلى معايير النزاهة والدقة، لافتاً إلى أن جميع الحكام المشاركين يحملون رخصاً دولية معتمدة ولديهم خبرة واسعة في إدارة البطولات العالمية.

وأكد حسن الشحي أن الإمارات أصبحت نموذجاً مميزاً في الرياضة البارالمبية، بفضل الدعم الكبير من قيادتنا الرشيدة، وبطولة العين تُعد واحدة من أشهر وأهم البطولات العالمية في هذا المجال، لما تتميز به من تنظيم احترافي ومستوى فني عالٍ من الرياضيين والحكام على حد سواء.