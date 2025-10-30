ليفربول يضع سلوت في «مأزق تاريخي»!



عمرو عبيد (القاهرة)



هل تسبب أرني سلوت في الوضع الحالي «المُحرج» لفريقه، ليفربول، أم وضع «الريدز» مدربه الهولندي في «مأزق» تاريخي غير مسبوق بمسيرته؟، وقد لا توجد إجابة صريحة وحاسمة، على الأسئلة التي تحيط بفريق قلعة «أنفيلد» في الفترة الحالية، التي شهدت سقوطه المتتالي في مُختلف البطولات، ليتمكن ليفربول مع سلوت من الفوز في مباراة واحدة فقط، خلال 7 مباريات متتالية، شهدت هزيمته في 6 منها، وهو ما لم يعرفه سلوت أبداً، خلال مسيرته التدريبية، طوال أكثر من 6 سنوات.

وبالتأكيد تختلف ظروف كل فريق، وكل مُنافسة، وكل موسم، لكن نظراً لقوة ليفربول المعروفة، مقارنة بفينورد وإيه زد ألكمار، الهولنديين، اللذين سبق لسلوت تدريبهما بين 2019 و2024، فإن ما يحدث للمدرب الهولندي مع «الريدز»، يُعد «المأزق» الأسوأ في مسيرته حتى الآن.

بل إنه عندما توقفت انتصاراته بين ختام الموسم الماضي وانطلاقة الحالي، لم يمر بمثل هذا السقوط، حيث حقق فوزاً وحيداً في 6 مباريات متتالية، لكنه تعادل مرتين وقتها، مع أرسنال وكريستال بالاس، مقابل 3 هزائم، على يد تشيلسي وبرايتون، بعدما حسم لقب «البريميرليج» في 2024-2025، ثم فقد بطولة الدرع الخيرية أمام كريستال بالاس أيضاً، الذي أسقطه مرة أخرى في كأس الرابطة.

وخلال فترته التدريبية مع فينورد، تجمدت انتصاراته عند فوز وحيد في 5 مباريات متتالية، وهو أسوأ ما تعرّض له سلوت سابقاً، قبل أن يواجه مع ليفربول الوضع «الغريب» الحالي، ولا يُمكن كذلك مقارنته بما لاقاه سابقاً، لأن النتائج لم تكن مُماثلة في أي مرة، إذ خسر مرتين بينهما نهائي السوبر الهولندي، ثم تعادل مرتين، بين ختام موسم 2022-2023 وافتتاح 2023-2024، قبل أن يفوز بنتيجة 6-1 على حساب ألمير سيتي، في الجولة الثالثة من الموسم الجديد.

وقبلها، في موسم 2022-2023، حقق فوزاً وحيداً أمام تفينتي مقابل 3 تعادلات وهزيمة واحدة، أتت على يد أيندهوفن، بمختلف البطولات، وربما كان الحصاد الأضعف في نُسخة 2021-2022، بفوز وحيد مقابل 3 خسائر وتعادُل واحد، لكن كل ذلك لم يصل إلى الوضع الحالي بالطبع، الذي يواجهه سلوت مع ليفربول.

أما خلال فترته مع إيه زد ألكمار، فقد فاز مرة واحدة خلال 5 مباريات متتالية، شهدت خسارته 3 مرات وتعادُل وحيد أيضاً، وتضمنت خروجه من كأس هولندا والدوري الأوروبي، خلال موسم 2019-2020، ورغم مواجهته فترة صعبة في نُسخة 2020-2021، عندما انتصر مرة واحدة في 7 مباريات متتالية، لكنه خسر وقتها مباراة وحيدة فقط في الدور الثالث من دوري أبطال أوروبا، مقابل التعادل 5 مرات.