الجمعة 31 أكتوبر 2025
«بوذيب» تستضيف سباقي العين الدوليين

«بوذيب» تستضيف سباقي العين الدوليين
30 أكتوبر 2025 18:55


أبوظبي (الاتحاد)

تستضيف قرية بوذيب العالمية للقدرة بمنطقة الختم في أبوظبي، صباح الجمعة، سباقي العين الدوليين للقدرة، الأول لمسافة 100 كيلومتر «نجمة واحدة»، والثاني لمسافة 120 كيلومتراً «نجمتين»، بمشاركة واسعة من مختلف الإسطبلات وأندية الفروسية في الدولة.
وينظم السباقان تحت إشراف اتحاد الفروسية والسباق، وتم تقسيمهما إلى أربع مراحل، ووضعت اللجنة المنظمة للبطولة عدداً من الشروط والضوابط، من أبرزها أن يكون الحد الأدنى لعمر الجواد ست سنوات فما فوق، والحد الأقصى لنبضات القلب 64 نبضة في الدقيقة، والحد الأدنى للوزن 70 كيلوجراماً مع السرج.
كما تم إجراء الفحص البيطري على جميع الخيول المشاركة، للتأكد من مطابقتها للمواصفات المحددة وفقاً لشروط السباقين، ووضعت اللجنة المنظمة عدداً من الشروط التي يجب الالتزام بها.
وتشهد قرية بوذيب صباح السبت سباقيين تأهيليين، الأول لمسافة 40 كيلومتراً، والثاني لمسافة 80 كيلومتراً، وكانت القرية دشّنت موسمها الاسبوع الماضي بسباقين تأهيليين، الأول لمسافة 40 كيلومتراً، والثاني لمسافة 80 كيلومتراً، بمشاركة 512 فارساً وفارسة من مختلف أندية وإسطبلات القدرة في الدولة.

