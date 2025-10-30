أبطال أوروبا في الموسم الماضي.. «بداية مذبذبة» في 2025-2026

عمرو عبيد (القاهرة)



اعتاد باريس سان جيرمان أن يؤمّن صدارة الدوري الفرنسي، في المواسم الأخيرة، بفارق كبير ومريح من النقاط عن أقرب ملاحقيه، منذ بداية البطولة حتى نهايتها، لكن النسخة الحالية تشهد بعض «التذبذب» في مستوى «الأمراء» بالمنافسة المحلية، وجاء التعادل الأخير 1-1 مع لوريان، ليكشف عن «حالة غريبة» للفريق الباريسي في «ليج ون»، حيث خسر أمام مارسيليا، ثم تعادل 3 مرات في آخر 4 مباريات، من أصل 10 جولات.

ورغم أنه يسير بصورة «رائعة» في دوري أبطال أوروبا، متصدراً مرحلة الدوري بـ«العلامة الكاملة»، إلا أن وضعه المحلي يبدو «شائكاً»، حيث يبتعد بقمة الدوري الفرنسي بفارق نقطة وحيدة عن موناكو، ونقطتين عن 4 فرق دُفعة واحدة، أبرزها مارسيليا وليون، ليسير على نهج «أبطال القارة العجوز» في الموسم الماضي، وأصحاب «الوصافة» أيضاً، حيث تعثّر كل منهم بصورة مختلفة ونسب متباينة، في بداية الموسم الجديد.

وبعد نجاح توتنهام هوتسبر في العودة إلى منصات التتويج، بحصد لقب «يوروبا ليج» في الموسم السابق، لم يبدأ مؤخراً بأفضل صورة، حيث خسر مباراتين وتعادل في مثلهما بالدوري الإنجليزي، ولولا تعثّر جميع «كبار البريميرليج» بنسب متفاوتة، لما كان «الديوك» في المركز الثالث حالياً، علماً بأنه يبتعد عن قمة أرسنال بـ 5 نقاط، كما خسر مباراته أمس في كأس الرابطة المحلية، أمام نيوكاسل، ليُغادر البطولة من الدور الرابع، كما أنه يحتل المركز الـ15 في دوري أبطال أوروبا، برصيد 5 نقاط، بفوز وتعادلين، أمام فرق ليست ضمن «الفئة الأولى» في «القارة العجوز».

أما تشيلسي، بطل دوري المؤتمر الأوروبي وكأس العالم للأندية، يحتل المرتبة التاسعة حالياً في «البريميرليج»، بتراجع غريب غير متوقع، خاصة بعد التوهج في نهاية الموسم السابق، حيث خسر 3 مباريات وتعادل في 2، مقابل الفوز في 4 مواجهات فقط، مُبتعداً عن «الجانرز» بفارق 8 نقاط، لكنه نجح في بلوغ رُبع النهائي بكأس الرابطة، بعد فوز صعب على حساب وولفرهامبتون، مقابل البقاء في المركز الـ11 بـ«الشامبيونزليج»، بفوزين وخسارة.

وبالنسبة لأصحاب الوصافة في بطولات «القارة العجوز» بالنُسخ السابقة، فلم تكن البداية «مثالية» في أغلب الأحوال، بالرغم من نجاح إنتر ميلان الكامل في دوري الأبطال 2025-2026، بالفوز في أول 3 مباريات، لأن وصيف «الشامبيونزليج 2024-2025» سار على نهج «بطلها»، إذ تعثّر بصورة غريبة على المستوى المحلي، بخسارة 3 مباريات في أول 9 جولات من «الكالشيو»، لكن نتائج المنافسين ساعدته في البقاء «ثالثاً» بجدول الترتيب، بفارق 3 نقاط فقط عن نابولي وروما.

وبالطبع، كانت بداية وصيف «يوروبا ليج»، مانشستر يونايتد، في الموسم الجديد «كارثية»، بالخروج من الدور الثاني في كأس الرابطة، على يد جريمسبي تاون، فريق الدرجة الرابعة، وكذلك خسائره في الدوري الإنجليزي، لكنه استفاق فجأة مؤخراً، ليتمكن من الوصول إلى المركز السادس في ترتيب «البريميرليج»، بفارق 6 نقاط عن الصدارة.

أما وصيف «كونفرانس ليج»، ريال بيتيس، فقد خسر مرتين وتعادل في 4 مباريات بـ«الليجا»، ليحتل المرتبة السادسة هو الآخر، بنسبة نجاح 53% فقط، في حين فاز في مباراة وتعادل مرتين في بطولة الدوري الأوروبي، ليتراجع إلى المرتبة الـ16 في الترتيب، علماً بأنه لم يواجه فرقاً من «العيار الثقيل».