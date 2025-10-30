الجمعة 31 أكتوبر 2025 أبوظبي الإمارات
الوحدة يُحبط مغامرة النصر

الوحدة يُحبط مغامرة النصر
30 أكتوبر 2025 19:22

مصطفى الديب (أبوظبي)

أحبط الوحدة مغامرة ضيفه النصر، بعدما حول تأخره مرتين، إلى الفوز 3-2، في المباراة التي أقيمت على استاد آل نهيان بالعاصمة أبوظبي، في افتتاح الجولة السابعة من دوري أدنوك للمحترفين.
ورفع الوحدة رصيده إلى 17 نقطة في صدارة الترتيب، فيما توقف رصيد النصر عند ثماني نقاط، ليواصل «العنابي» التفوق الكبير على «العميد» في السنوات الأخيرة.
سجل «ثلاثية» الوحدة، فاكوندو في الدقيقة الثانية من الوقت المحتسب بدلاً من الضائع للشوط الأول، وعمر خربين من ضربة جزاء في الدقيقة 77، وروبن فيليب في الدقيقة 82، وأحرز للنصر، عبدالله توريه من ضربة جزاء في الدقيقة 10، وموسى ندياي في الدقيقة 53.
ورغم سيطرة الوحدة على اللقاء، من خلال أفضلية الاستحواذ، إلا أن التقدم كان للنصر مرتين، بالهدف الأول من ضربة جزاء، والهدف الثاني من مرتدة، لكن الوحدة عادل النتيجة مرتين، ثم أضاف هدف الفوز ليواصل عروضه القوية في الدوري بل خسارة للأسبوع السابع على التوالي، وشهد اللقاء احتساب ضربتي جزاء، الأولى للنصر، والثانية للوحدة.

دوري أدنوك للمحترفين
الوحدة
النصر
عمر خريبين
