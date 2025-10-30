الجمعة 31 أكتوبر 2025 أبوظبي الإمارات
دبي °C
الشارقة °C
العين °C
عجمان °C
رأس الخيمة°C
الفجيرة°C
أم القيوين°C
مواقيت الصلاة
الفجر
الظهر
العصر
المغرب
العشاء
قصة صورة إنفوجراف كاريكتير بودكاست
أخبار اقتصادية أسواق أسهم عملات سلع
قصة صورة إنفوجراف كاريكتير بودكاست
أخبار اقتصادية أسواق أسهم عملات سلع
أبرز الأخبار
عدد اليوم
عدد اليوم
الرياضة

هل يلعب نجله معه في النصر؟.. رونالدو يجيب!

هل يلعب نجله معه في النصر؟.. رونالدو يجيب!
30 أكتوبر 2025 19:36

 
لشبونة (د ب أ)

أخبار ذات صلة
إلغاء إقامة أولمبياد «الألعاب الإلكترونية» في السعودية
الدوري السعودي يرفض ميسي


يستعد كريستيانو جونيور، نجل النجم البرتغالي كريستيانو رونالدو قائد النصر السعودي، لخوض أول مباراة مع منتخب البرتغال تحت 16 سنة، وذلك في كأس الاتحاد، البطولة التي تقام في الفترة من 30 أكتوبر إلى 4 نوفمبر.
ويلعب الابن الأكبر للنجم البرتغالي، مثل والده في نادي النصر، لكن على مستوى الفئات السنية، ويطمح للوصول إلى الفريق الأول في النادي السعودي.
كريستيانو رونالدو«40 عاماً ينتهي عقده في يونيو 2027، حيث سيكون «كريستيانو» حينها في السابعة عشرة من عمره، وهو العمر الذي ظهر فيه العديد من اللاعبين لأول مرة مع أندية كبيرة، مثل لامين يامال أو ليو ميسي وغيرهما.
وبالنظر إلى مسيرة كريستيانو رونالدو جونيور، لن يكون من المستغرب أن يجد نفسه في وقت قريب يتشارك غرفة الملابس والملعب مع والده، إنه تحد على مستوى الأجيال، وإن كان لا يزال بعيداً، إلا أنه ليس مستحيلاً بأي حال.
وقال كريستيانو عن فكرة اللعب مع نجله في مناسبات عدة: «أود اللعب معه، لكن هذا ليس أمراً يبقيني مستيقظاً طوال الليل، سنرى، هذا الاحتمال بين يديه أكثر مني، بدأت السنوات تمر، وسأضطر للاعتزال يوماً ما».
كريستيانو رونالدو جونيور، الذي يلعب حالياً في أكاديمية شباب النصر التي انضم إليها في عام 2023، هو مهاجم قوي البنية يحب اللعب بداية من الجناح الأيسر.
وفي كثير من الأحيان، كان حمل ألقاب النجوم عائقاً أمام مسيرة أبنائهم، لكن كريستيانو رونالدو لا يتردد في مقارنة نفسه بابنه البكر.

 

البرتغال
السعودية
النصر السعودي
الدوري السعودي
كريستيانو رونالدو
آخر الأخبار
600 متخصص و66 ورقة بحثية في مؤتمر الإمارات للطب الرياضي
الرياضة
600 متخصص و66 ورقة بحثية في مؤتمر الإمارات للطب الرياضي
اليوم 14:00
النصر وبني ياس يطاردان «الأسبقية» في ذهاب نهائي «الاتحاد للطائرة»
الرياضة
النصر وبني ياس يطاردان «الأسبقية» في ذهاب نهائي «الاتحاد للطائرة»
اليوم 13:59
«ناشيونال جيوغرافيك العربية» تكشف أسرار العلم والطبيعة والإنسان
الترفيه
«ناشيونال جيوغرافيك العربية» تكشف أسرار العلم والطبيعة والإنسان
اليوم 13:59
ولي عهد أبوظبي يلتقي رئيس وزراء سنغافورة
علوم الدار
ولي عهد أبوظبي يلتقي رئيس وزراء سنغافورة
اليوم 13:55
الدوري الإنجليزي.. أرسنال لتعزيز الصدارة وليفربول يخشى استمرار السقوط
الرياضة
الدوري الإنجليزي.. أرسنال لتعزيز الصدارة وليفربول يخشى استمرار السقوط
اليوم 13:52
للاشتراك بالنشرة الإخبارية
علوم الدار
الأخبار العالمية
اقتصاد
الرياضة
وجهات نظر
الترفيه
التعليم والمعرفة
فيديو
إنفوجراف
قصة صورة
كاريكاتير
برامج
عن الاتحاد
بيان الخصوصية
شروط الخدمة
إخلاء مسؤولية
Aletihad English
جميع الحقوق محفوظة لمركز الاتحاد للأخبار 2025©