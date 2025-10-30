الجمعة 31 أكتوبر 2025 أبوظبي الإمارات
أبرز الأخبار
الرياضة

لاعب يفاجئ خاطفيه بـ «هدف»!

لاعب يفاجئ خاطفيه بـ «هدف»!
30 أكتوبر 2025 20:12

 
موسكو (د ب أ)

سجل أندريه موستوفوي، لاعب فريق زينيت سان بطرسبرج هدفاً في مرمى دينامو موسكو، بعد 3 أيام فقط من تعرضه لمحاولة اختطاف، حيث تم القبض على 4 مجرمين على إثرها.
وذكرت صحيفة ماركا الإسبانية أن الحادث وقع بالقرب من متجر فاخر في جزيرة كريتوفسكي، وتجنب اللاعب من خلال ردة فعله السريعة، وصديقه لاعب هوكي الجليد ألكسندر جراكون الذي فاجأ الخاطفين، عواقب أكثر خطورة.
وقالت والدة موستوفوي لصحيفة «كيه بي-بطرسبرج» الروسية: «ما أنقذه هو قدرته على تحليل الموقف في لحظة، لقد نجح في السيطرة على الخاطفين جسدياً ونفسياً، مما جعلهم فاقدي الوعي، ثم لاذوا بالفرار في حالة صدمة».
وتابعت: «أندريه، بالطبع يتمتع بساقين ذهبيتين، لقد تمكن من الفرار بسرعة».
وأفادت الصحيفة الروسية بأن موستوفوي وجراكون فوجئا بثلاثة ملثمين قفزوا من شاحنة صغيرة، وحاولوا إيقافهما، كانت نيتهم إجبارهما على الركوب واختطافهما، لكن رد الفعل السريع أحبط المحاولة».

روسيا
الدوري الروسي
