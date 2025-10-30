الجوجيتسو.. «7 نجوم» في «آسيوية الشباب»



المنامة (الاتحاد)



في إنجاز قاري جديد، تصدر منتخب الجوجيتسو، برعاية شركة «مبادلة للاستثمار»، منافسات الجوجيتسو، في ختام مشاركته بدورة الألعاب الآسيوية للشباب التي استضافتها مملكة البحرين، بعدما نجح في اليوم الثاني والأخير في زيادة رصيده إلى 7 ميداليات، حيث أضاف 5 ميداليات، بواقع ذهبية، وفضية، وثلاث برونزيات، إثر سلسلة من النزالات القوية التي أظهر خلالها اللاعبون تركيزاً عالياً وأداءً فنياً يعكس خبراتهم المتنامية.

وحقّق سيف البلوشي ذهبية وزن 48 كيلو جراماً، فيما نالت عائشة الجنيبي فضية وزن 63 كيلو جراماً، ونجح في تحقيق الميداليات البرونزية، كل من عبدالعزيز العقيدي وزن 69 كيلو جراماً، وحنين الخوري 57 كيلو جراماً، وغلا الحمادي وزن 48 كيلو جراماً.

وحضر فهد محمد سالم كردوس العامري، سفير دولة الإمارات لدى مملكة البحرين، جانباً من المنافسات، حيث التقى باللاعبين وأعضاء الجهازين الفني والإداري، وأشاد بما حققوه من نتائج مميزة، وأعرب عن اعتزازه بالمستوى الذي ظهر به اللاعبون، مؤكداً أن ما يقدمه المنتخب من أداء يعكس القيم الرياضية والروح الوطنية التي يتميز بها أبناء الإمارات.



وأكد مبارك صالح المنهالي، مدير الإدارة الفنية في اتحاد الجوجيتسو، أن النتائج التي يحققها المنتخب في البطولة تمثل ثمرة رؤية القيادة الرشيدة ودعمها اللامحدود لمسيرة الرياضة الإماراتية، وقال: «ما نراه من أداء مشرف يعكس مدى تطور رياضة الجوجيتسو في الإمارات، ويؤكد نجاح البرامج التي تنفذها الأكاديميات والأندية في صقل المواهب وتوفير بيئة تنافسية مثالية، ونثق بأن لاعبي المنتخب سيواصلون العطاء في الاستحقاقات القادمة بنفس العزيمة لتحقيق المزيد من النجاحات والإنجازات المتميزة».

من جانبه، قال سيف البلوشي الذي نال الميدالية الذهبية وزن 48 كيلو جراماً: «المشاركة في بطولة بهذا الحجم تمنحنا خبرة كبيرة في التعامل مع مدارس وأساليب مختلفة من الجوجيتسو، الأجواء كانت تنافسية ومليئة بالحماس، وأشكر الاتحاد على الثقة التي منحها لنا للمشاركة باسم الإمارات، والنتيجة تشكل حافزا لمواصلة التطور».

من ناحية أخرى، وفي منافسات الريشة الطائرة، فاز ريان ملحان لاعب منتخبنا الوطني بالميدالية البرونزية بمسابقة الفردي، ليرتفع رصيد الإمارات إلى 27 ميدالية «10 ذهبيات، و8 فضيات، و9 برونزيات، في المركز الثامن بجدول الترتيب، لتواصل صدارتها العربية، حيث تتبقى مسابقة منتخبنا الوطني للقدرة الذي يشارك في سباق القدرة لمسافة 119 كيلو متراً، ويمثلنا 5 فرسان، وهم عيسى راشد المزروعي، وأحمد عبدالرحمن البستكي، وعلي عبدالله الفلاسي، وحميد فهد الكعبي، وخليفة راشد العميمي.

وأعرب الشيخ سلطان بن خليفة بن سلطان بن شخبوط آل نهيان، رئيس اتحاد الرياضات الإلكترونية، عن فخره واعتزازه بالإنجاز الذي حققته سارة الجنيبي بحصولها على الميدالية البرونزية في كرة القدم الإلكترونية، مؤكداً أن الإنجاز يعكس التطور الكبير الذي تشهده الرياضات الإلكترونية في الإمارات والدعم اللامحدود الذي توليه القيادة الرشيدة لهذا القطاع الحيوي.

وأشاد الشيخ سلطان بن خليفة بن سلطان بن شخبوط آل نهيان، بالأداء المشرف الذي قدمته اللاعبة، خلال منافسات البطولة، مثمناً جهود الجهازين الفني والإداري في تهيئة البيئة المناسبة لتحقيق هذا النجاح، ومؤكداً أن الاتحاد يواصل العمل على اكتشاف المواهب الوطنية ودعم مشاركة المرأة الإماراتية في المحافل الرياضية الإقليمية والدولية بما يعزز مكانة الدولة في عالم الرياضات الإلكترونية.

وأكدت نورة الجسمي عضو مجلس إدارة اللجنة الأولمبية الوطنية، رئيس اتحاد الريشة الطائرة، أن نجاح ريان في حصد ميدالية، يعكس تطور اللعبة في الإمارات، والمرحلة المتقدمة التي وصلت إليها، بفضل العمل الجاد والمنهجية العلمية المتبعة في إعداد جيل واعد من الرياضيين الشباب الأكفاء للمنافسة في هذه الرياضة.

وأشادت نورة الجسمي بالمشاركة المشرفة لريان في جميع الأدوار، والأداء المميز أمام مدارس آسيوية قوية مثل إندونيسيا والصين، حيث استطاع اللاعب منافسة العديد من اللاعبين الموهوبين في قارة آسيا، وكان قريباً للغاية من التأهل إلى الدور النهائي، وهو الأمر الذي يجسد مدى العزيمة والإصرار لدى الرياضيين في الإمارات وحرصهم على رؤية علم الوطن مرفوعاً على منصات التتويج.