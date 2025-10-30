الجمعة 31 أكتوبر 2025 أبوظبي الإمارات
الرياضة

سباليتي يلتقط الصور مع الجماهير قبل التوقيع ليوفنتوس

سباليتي يلتقط الصور مع الجماهير قبل التوقيع ليوفنتوس
30 أكتوبر 2025 20:23

 
تورينو (أ ب)

تواجد لوتشيانو سباليتي، مدرب نابولي ومنتخب إيطاليا السابق، في مدينة تورينو، ليضع اللمسات الأخيرة على توليه مسؤولية تدريب يوفنتوس خلفاً للكرواتي إيجور تيودور الذي تمت إقالته.
وفي السعي لإعادة بطل إيطاليا 36 مرة لمستواه المعهود مرة أخرى، توقف سباليتي ليلتقط الصور مع جماهير الفريق قبل الدخول لمقر النادي.
وذكرت تقارير أن يوفنتوس توصل إلى اتفاق مع سباليتي لتولي تدريب الفريق حتى نهاية الموسم، مع تجديد العقد تلقائياً في حال وصول الفريق لمنافسات دوري أبطال أوروبا الموسم المقبل.
وتمت إقالة تيودور يوم الاثنين الماضي بعد ثلاث هزائم متتالية وثماني مباريات بدون فوز منذ 13 سبتمبر الماضي، وانتهت السلسلة السلبية، بالفوز على أودينيزي 3-1، بقيادة المدرب المؤقت ماسيمو برامبيلا.
ويصبح سباليتي المدرب الثالث ليوفنتوس منذ إقالة ماسيمليانو أليجري في مايو 2024، وإذا تم احتساب المدربين المؤقتين سيكون الخامس ليوفنتوس في تلك الفترة.
وكان يوفنتوس أقال تياجو موتا في مارس الماضي واستبدله بتيودور الذي ساعد الفريق على ضمان المشاركة في دوري أبطال أوروبا بعدما أنهى الموسم الماضي في المركز الرابع.
ولم يتوج يوفنتوس بلقب الدوري منذ عام 2020، حينما كان الفريق قد حقق لقبه التاسع على التوالي. ويحتل يوفنتوس المركز السابع في ترتيب الدوري بفارق ست نقاط خلف المتصدرين نابولي وروما.
وفي دوري الأبطال، تعادل يوفنتوس مرتين وخسر مرة وهو يتواجد في مراكز الخروج من مرحلة الدوري.

 

