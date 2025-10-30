الجمعة 31 أكتوبر 2025 أبوظبي الإمارات
الرياضة

باونوفيتش مدرباً لصربيا

باونوفيتش مدرباً لصربيا
30 أكتوبر 2025 20:26

 
بلجراد (رويترز)

أعلن الاتحاد الصربي لكرة القدم التعاقد مع فيلكو باونوفيتش مدرب ريال أوفييدو السابق لتولي زمام المنتخب الأول، عقب استقالة دراجان ستويكوفيتش بعد الهزيمة المفاجئة على أرضها أمام ألبانيا في تصفيات كأس العالم 2026.
واستقال ستويكوفيتش بعد خسارة صربيا 1-صفر أمام ألبانيا في تصفيات كأس العالم، لتتلاشى آمالها في التأهل المباشر لكأس العالم، إذ يحتل الفريق المركز الثالث في المجموعة 11 خلف إنجلترا وألبانيا.
وتحرك الاتحاد سريعاً للتعاقد مع باونوفيتش، الذي قاد منتخب البلاد تحت 20 عاماً إلى لقب كأس العالم في 2015، في الوقت الذي يسعى فيه الفريق جاهداً لضمان التأهل مع تبقي مباراتين على نهاية دور المجموعات.
وقاد باونوفيتش جهود أوفييدو للصعود مع عودته إلى دوري الأضواء الإسباني، بعد غياب دام 24 عاماً، لكن النادي أقال المدرب البالغ عمره 48 عاماً هذا الشهر لسوء النتائج إذ يحتل الفريق المركز 17 بعدما حقق انتصارين فقط.
وقال برانكو رادويكو، الأمين العام للاتحاد الصربي في بيان «أظهر فيلكو باونوفيتش منذ اليوم الأول أنه يضع مصالح المنتخب الوطني لكرة القدم فوق كل شيء آخر، ولم تكن أولويته الحصول على عقد أو وضع شروط مالية، بل أن يكون متاحاً على الفور لاتحاد كرة القدم الصربي وتولي مسؤولية الفريق في مثل هذه اللحظة المهمة».
وبعدما ضمنت إنجلترا بالفعل صدارة المجموعة، لم يعد بإمكان صربيا التأهل مباشرة ولكنها ستظل في المنافسة على مكان في الملحق.
ويتمثل التحدي الأول أمام باونوفيتش في مواجهتي إنجلترا في 13 نوفمبر، ولاتفيا بعد ثلاثة أيام.
وأضاف رادويكو «نتيجة هاتين المباراتين لن تؤثر بأي حال من الأحوال على وضع فيلكو باونوفيتش مستقبلاً، وسنواصل المناقشات حول عقده الطويل الأمد بعد نهاية المباراتين، بغض النظر عن نتيجتيهما».

