مدرب أرسنال يشيد بـ«الموهبة الجديدة»



لندن (د ب أ)



أشاد الإسباني ميكيل أرتيتا، المدير الفني لفريق أرسنال، باللاعب الشاب أندريه هاريمان أنوس، والذي شارك وسجل في أول ظهور له مع الفريق.

وسجل هاريمان أنوس هدف التقدم لأرسنال في المباراة التي فاز بها الفريق على حساب برايتون 2- صفر، ليتأهل الفريق لدور الثمانية ببطولة كأس الرابطة الإنجليزية المحترفة. وقال أرتيتا في تصريحات نقلتها صحيفة «صن» البريطانية: «اخترنا اثنين من اللاعبين الذين شاركوا للمرة الأولى كأساسيين وهما ماكس دومان وأندري، الأمر يتعلق بمنح الفرصة وتحقيق حلم شخص ما».

وأضاف: «قبل بداية الموسم تواجد أندري معنا ولقد أعجبت به كثيراً». وتابع أرتيتا: «أولاً أعجبتني عقليته وما يرغب به وذلك هو العامل الأول، أنه يرغب بشدة في تحقيق حلمه».

وأوضح:«أعتقد أنه كان ثابتاً جداً في التدريب معنا ومنحنا باستمرار خيار اختياره اليوم».