مهاجم جيرمان يغيب لبضعة أسابيع



باريس (أ ف ب)



كشف باريس سان جيرمان حامل لقب الدوري الفرنسي لكرة القدم، أن مهاجمه الدولي ديزيريه دويه المصاب سيكون «غير متاح لبضعة أسابيع»، ما سيحرمه من المشاركة أمام بايرن ميونيخ الألماني الثلاثاء في قمة الجولة الرابعة من دوري أبطال أوروبا.

وأوضح النادي في بيان أن اللاعب البالغ 20 عاماً خرج محمولاً على نقالة في الدقيقة 60 في مواجهة لوريان (1-1) ضمن الدوري الفرنسي، مشيراً إلى أنه يعاني من إصابة عضلية في الفخذ الأيمن.

وأضاف «سيُجرى تقييم جديد لحالته بعد فترة التوقف الدولي في نوفمبر».

وكان دويه عاد مؤخراً إلى المنافسة بعد غياب استمر ستة أسابيع بسبب إصابة في عضلة الساق اليمنى.

قد شارك منذ عودته أمام ستراسبورج (3-3)، ثم باير ليفركوزن الألماني (7-2)، بريست (3-0) عندما دخل بديلاً، وأخيراً أمام لوريان.

وتمكّن لاعب رين السابق خلال هذه الفترة القصيرة من تسجيل ثلاثة أهداف وتقديم تمريرتين حاسمتين.

وتُعد هذه ضربة موجعة لسان جيرمان الذي يستعد لمواجهة نيس المتألق السبت ضمن الدوري، قبل لقاء بايرن ميونيخ الثلاثاء.

وكان الفريق الباريسي يستعيد لاعبيه المصابين تدريجيا خلال الأسابيع الماضية، إذ شارك الدولي عثمان ديمبلي أساسياً أمام لوريان للمرة الأولى منذ عودته من الإصابة، كما عاد البرتغالي جواو نيفيش للمشاركة، فيما أعلن أن الإسباني فابيان رويس في مرحلة التعافي، ومن المرتقب أن يكون موجوداً في مواجهة نيس.