هالاند ينافس على جائزة لاعب الشهر في إنجلترا

لندن (د ب أ)

يتنافس 8 لاعبين على جائزة أفضل لاعب في شهر أكتوبر بالدوري الإنجليزي الممتاز، وذلك بعدما قدم كل منهم أداء مميزاً على مستوى الشهر الحالي. وذكر الموقع الرسمي للدوري الإنجليزي أنه سيتم اختيار لاعب من بين ثمانية هم الفرنسي جونيور كروبي لاعب بورنموث، ومواطنه نوردي موكيلي لاعب سندرلاند، بالإضافة إلى الهولندي جورين تيمبر لاعب أرسنال، والبولندي ماتي كاش لاعب أستون فيلا، والبرازيلي برونو جيماريش «نيوكاسل»، ومواطنه إيجور تياجو «برينتفورد»، بإلإضافة إلى الكاميروني براين مبيومو لاعب مانشستر يونايتد، والنرويجي إرلينج هالاند مهاجم مانشستر سيتي.

ويتميز كل لاعب بما قدمه مع فريقه خلال الشهر الحالي، فيما استعرض موقع الدوري الإنجليزي، أرقام كل لاعب ويواصل هالاند الحضور على مستوى المرشحين لجائزة لاعب الشهر، علماً بأنه فاز بجائزة الشهر الماضي، بعدما تنافس أيضاً مع إيجور تياجو لاعب برينتفورد المستمر ضمن قائمة الأفضل، فيما غاب لاعبون آخرون مثل ديكلان رايس «أرسنال» وداني ويلبيك «برايتون».

وسجل هالاند في شهر أكتوبر 3 أهداف بأقل هدفين من سبتمبر.