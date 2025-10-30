الجمعة 31 أكتوبر 2025 أبوظبي الإمارات
الرياضة

اختلاس أكثر من 1.5 مليون يورو من الاتحاد الدولي لألعاب القوى

اختلاس أكثر من 1.5 مليون يورو من الاتحاد الدولي لألعاب القوى
30 أكتوبر 2025 20:52

لندن (رويترز)
قال الاتحاد الدولي لألعاب القوى إن اثنين من موظفيه ومستشاراً تعاقد معه سرقوا بشكل منهجي أكثر من 1.5 مليون يورو (1.75 مليون دولار) على مدار عدة سنوات في سرقة اكتشفها مدققون، وقال الاتحاد إنه اكتشف السرقة أثناء عملية التدقيق السنوية الأولى التي يجريها تحت القيادة المالية الجديدة، مما دفع إلى إجراء تحقيق داخلي.
وكان أحد الموظفين قد رحل عن الاتحاد بالفعل قبل اكتشاف تورطه، بينما فسخ الاتحاد عقدي الموظف والمستشار المتبقيين بعد التحقيق، وقال الاتحاد في بيان «تم إعداد القضايا التفصيلية وتسليمها إلى السلطات القضائية والقانونية المختصة للتحقيق الجنائي».
وأصدر الاتحاد الدولي لألعاب القوى تعليماته بإجراء مراجعة محاسبية جنائية مستقلة خلال تلك الفترة لتكملة تحقيقاته الداخلية ولم تكشف أي نشاط احتيالي آخر.

ألعاب القوى
الاتحاد الدولي لألعاب القوى
اتحاد ألعاب القوى
