الرياضة

تورام يعود إلى تمارين إنتر

تورام يعود إلى تمارين إنتر
30 أكتوبر 2025 20:58

 

روما (أ ف ب)
عاد المهاجم الدولي الفرنسي ماركوس تورام إلى تمارين فريقه إنتر الإيطالي الخميس، بعد شهر من تعرضه لإصابة في فخذه الأيسر أبعدته عن الملاعب، ووفقاً لصور نشرها إنتر على منصة «إكس»، شارك تورام بجزء من التمارين الصباحية، قبل أن يتمرن بمفرده.
وسيتقرر ما إذا سيتم استدعاؤه من عدمه للمشاركة أمام فيرونا الأحد ضمن منافسات المرحلة العاشرة من «سيري أ» السبت، حسب ما تداولته الصحف المحلية.
وغاب تورام الذي استهل الموسم بتسجيله 3 أهداف في الدوري، عن الملاعب منذ الفوز على سلافيا براغ التشيكي 3-0 في مسابقة دوري أبطال أوروبا في الجولة الثانية في 30 سبتمبر.
كذلك، غاب عن 4 مباريات في الدوري وواحدة في المسابقة القارية الأم، إضافة إلى عدم مشاركته مع منتخب بلاده خلال التصفيات المؤهلة لمونديال 2026 في الفوز على أذربيجان 3-0 والتعادل مع آيسلندا 2-2.
ويحتل إنتر، وصيف أوروبا والدوري في الموسم الماضي، المركز الثالث برصيد 18 نقطة قبل مواجهة فيرونا السابع عشر الأحد.

