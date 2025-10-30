الجمعة 31 أكتوبر 2025 أبوظبي الإمارات
دبي °C
الشارقة °C
العين °C
عجمان °C
رأس الخيمة°C
الفجيرة°C
أم القيوين°C
مواقيت الصلاة
الفجر
الظهر
العصر
المغرب
العشاء
قصة صورة إنفوجراف كاريكتير بودكاست
أخبار اقتصادية أسواق أسهم عملات سلع
قصة صورة إنفوجراف كاريكتير بودكاست
أخبار اقتصادية أسواق أسهم عملات سلع
أبرز الأخبار
عدد اليوم
عدد اليوم
الرياضة

فتح باب التسجيل في كأس الإمارات المفتوح للرماية

فتح باب التسجيل في كأس الإمارات المفتوح للرماية
30 أكتوبر 2025 20:58


أبوظبي (وام)

أخبار ذات صلة
ولي عهد أبوظبي يلتقي رئيس وزراء سنغافورة
ولي عهد أبوظبي يلتقي رئيس وزراء نيوزيلندا


أعلنت اللجنة المنظمة لبطولة الإمارات لرماية الأسلحة المرخصة عن فتح باب التسجيل لمنافسات كأس «الإمارات المفتوح» لرماية السكتون، لأبناء دول مجلس التعاون الخليجي، والتي تقام في نادي العين للفروسية والرماية من 10 إلى 14 ديسمبر المقبل.
وأكدت اللجنة أن المشاركة في البطولة لمواطني دول مجلس التعاون الخليجي، باستخدام أسلحتهم المرخصة والمسجلة بأسمائهم فقط.
وأوضحت اللجنة في بيانها انطلاق عملية التسجيل حتى 20 نوفمبر المقبل، عبر الموقع الرسمي للبطولة، من خلال مسح رمز الاستجابة السريعة، حيث سيتم الإعلان لاحقاً عن المنافذ الحدودية المعتمدة من اللجنة المنظمة لتسلم الأسلحة.
وقال محمد سهيل النيادي، مدير عام مكتب الأسلحة والمواد الخطرة رئيس اللجنة العليا المنظمة للبطولة، إن الإجراءات المقررة تمضي وفق تنسيق متكامل بين جميع الجهات ذات الصلة، لضمان نجاح البطولة، وتعزيز دورها، بتمكين أبناء دول مجلس التعاون الخليجي من المنافسة الأخوية وإظهار مستوياتهم الفنية المتميزة خلال المنافسات.
وأشاد بالجهود المبذولة في نادي العين للفروسية والرماية، من خلال توفير المتطلبات كافة الداعمة لنجاح البطولة، باستخدام منشآت ومرافق عصرية متطورة تتوافق مع المعايير العالمية.
وشدد النيادي على توفير جميع الاحتياجات الخاصة بمواطني دول مجلس التعاون الخليجي، وتسهيل الإجراءات التي تسهل مشاركتهم في البطولة، لما لها من أثر إيجابي في ممارسة رياضة الرماية بالأسلحة المرخصة وفق أعلى معايير السلامة.


 

الإمارات
الرماية
العين
نادي العين للفروسية
آخر الأخبار
600 متخصص و66 ورقة بحثية في مؤتمر الإمارات للطب الرياضي
الرياضة
600 متخصص و66 ورقة بحثية في مؤتمر الإمارات للطب الرياضي
اليوم 14:00
النصر وبني ياس يطاردان «الأسبقية» في ذهاب نهائي «الاتحاد للطائرة»
الرياضة
النصر وبني ياس يطاردان «الأسبقية» في ذهاب نهائي «الاتحاد للطائرة»
اليوم 13:59
«ناشيونال جيوغرافيك العربية» تكشف أسرار العلم والطبيعة والإنسان
الترفيه
«ناشيونال جيوغرافيك العربية» تكشف أسرار العلم والطبيعة والإنسان
اليوم 13:59
ولي عهد أبوظبي يلتقي رئيس وزراء سنغافورة
علوم الدار
ولي عهد أبوظبي يلتقي رئيس وزراء سنغافورة
اليوم 13:55
الدوري الإنجليزي.. أرسنال لتعزيز الصدارة وليفربول يخشى استمرار السقوط
الرياضة
الدوري الإنجليزي.. أرسنال لتعزيز الصدارة وليفربول يخشى استمرار السقوط
اليوم 13:52
للاشتراك بالنشرة الإخبارية
علوم الدار
الأخبار العالمية
اقتصاد
الرياضة
وجهات نظر
الترفيه
التعليم والمعرفة
فيديو
إنفوجراف
قصة صورة
كاريكاتير
برامج
عن الاتحاد
بيان الخصوصية
شروط الخدمة
إخلاء مسؤولية
Aletihad English
جميع الحقوق محفوظة لمركز الاتحاد للأخبار 2025©