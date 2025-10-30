فتح باب التسجيل في كأس الإمارات المفتوح للرماية



أبوظبي (وام)



أعلنت اللجنة المنظمة لبطولة الإمارات لرماية الأسلحة المرخصة عن فتح باب التسجيل لمنافسات كأس «الإمارات المفتوح» لرماية السكتون، لأبناء دول مجلس التعاون الخليجي، والتي تقام في نادي العين للفروسية والرماية من 10 إلى 14 ديسمبر المقبل.

وأكدت اللجنة أن المشاركة في البطولة لمواطني دول مجلس التعاون الخليجي، باستخدام أسلحتهم المرخصة والمسجلة بأسمائهم فقط.

وأوضحت اللجنة في بيانها انطلاق عملية التسجيل حتى 20 نوفمبر المقبل، عبر الموقع الرسمي للبطولة، من خلال مسح رمز الاستجابة السريعة، حيث سيتم الإعلان لاحقاً عن المنافذ الحدودية المعتمدة من اللجنة المنظمة لتسلم الأسلحة.

وقال محمد سهيل النيادي، مدير عام مكتب الأسلحة والمواد الخطرة رئيس اللجنة العليا المنظمة للبطولة، إن الإجراءات المقررة تمضي وفق تنسيق متكامل بين جميع الجهات ذات الصلة، لضمان نجاح البطولة، وتعزيز دورها، بتمكين أبناء دول مجلس التعاون الخليجي من المنافسة الأخوية وإظهار مستوياتهم الفنية المتميزة خلال المنافسات.

وأشاد بالجهود المبذولة في نادي العين للفروسية والرماية، من خلال توفير المتطلبات كافة الداعمة لنجاح البطولة، باستخدام منشآت ومرافق عصرية متطورة تتوافق مع المعايير العالمية.

وشدد النيادي على توفير جميع الاحتياجات الخاصة بمواطني دول مجلس التعاون الخليجي، وتسهيل الإجراءات التي تسهل مشاركتهم في البطولة، لما لها من أثر إيجابي في ممارسة رياضة الرماية بالأسلحة المرخصة وفق أعلى معايير السلامة.



