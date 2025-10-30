الجمعة 31 أكتوبر 2025 أبوظبي الإمارات
الرياضة

شباب الأهلي يستعيد توازنه بـ «ثنائية» في شباك الشارقة

30 أكتوبر 2025 21:57

 
معتصم عبدالله (دبي)

استعاد شباب الأهلي توازنه في «دوري أدنوك للمحترفين» لكرة القدم، بعدما تجاوز «عثرة» الجولتين الماضيتين أمام العين 0-1، واتحاد كلباء 0-0، بفوز مستحق على ضيفه الشارقة بهدفين، في قمة مباريات الجولة السابعة التي أقيمت على استاد راشد في دبي.
وسجّل هدفي «الفرسان»، يوري سيزار في الدقيقة 36، وجيلرمي بالا في الدقيقة 61، ليرفع الفريق رصيده إلى 14 نقطة، ويصعد مؤقتاً إلى المركز الثالث في جدول الترتيب، فيما تجمد رصيد «الملك» عند 7 نقاط في المركز العاشر، بعد تلقيه الخسارة الثالثة هذا الموسم.
وعزز شباب الأهلي تفوقه التاريخي في المواجهات المباشرة أمام الشارقة في دوري المحترفين، بتحقيقه الفوز الـ16، مقابل 6 انتصارات فقط للشارقة، و9 تعادلات، كما واصل تفوقه في عام 2025، إذ فشل الشارقة في تحقيق أي انتصار في 8 مواجهات متتالية أمام شباب الأهلي خلال العام الجاري.
وشهد الشوط الأول أفضل فرص الشارقة في الدقيقة 29، حين توغل حارب عبدالله أمام فريقه السابق وواجه الحارس حمد المقبالي، قبل أن يتدخل الأخير ببراعة لإنقاذ الموقف. 
وبعد دقائق، تمكن «أصحاب الأرض» من التقدم في الدقيقة 36، عبر يوري سيزار الذي استغل تمريرة أرضية مثالية من ماتيوس سيلفا من الجهة اليمنى، ليسددها مباشرة في الشباك، مسجلاً أول أهدافه هذا الموسم.
وفي الشوط الثاني، واصل شباب الأهلي تفوقه، ليضيف جيلرمي بالا الهدف الثاني بتسديدة قوية من خارج المنطقة، سكنت الزاوية البعيدة لمرمى الحوسني في الدقيقة 61. 
وسعى الشارقة لتقليص الفارق، وكانت أبرز محاولاته في الدقيقة 65،عندما أرسل حارب عبدالله عرضية متقنة، قابلها البديل فراس بالعربي برأسية قوية، إلا أن الحارس حمد المقبالي تصدى لها بثقة، ليحافظ على نظافة شباكه، حتى صافرة النهاية من البرازيلي رافائيل كلاوس الذي قاد طاقم التحكيم الأجنبي للمباراة.

دوري أدنوك للمحترفين
شباب الأهلي
الشارقة
العين
كلباء
