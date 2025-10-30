الجمعة 31 أكتوبر 2025 أبوظبي الإمارات
دبي °C
الشارقة °C
العين °C
عجمان °C
رأس الخيمة°C
الفجيرة°C
أم القيوين°C
مواقيت الصلاة
الفجر
الظهر
العصر
المغرب
العشاء
قصة صورة إنفوجراف كاريكتير بودكاست
أخبار اقتصادية أسواق أسهم عملات سلع
قصة صورة إنفوجراف كاريكتير بودكاست
أخبار اقتصادية أسواق أسهم عملات سلع
أبرز الأخبار
عدد اليوم
عدد اليوم
الرياضة

العين يحافظ على صدارة الدوري بـ «ثلاثية» أمام عجمان

العين يحافظ على صدارة الدوري بـ «ثلاثية» أمام عجمان
30 أكتوبر 2025 22:31

 
علي معالي (عجمان) 

أخبار ذات صلة
دوري أدنوك للمحترفين.. «الإمبراطور» في اختبار «فك عقدة النسور»
شباب الأهلي يستعيد توازنه بـ «ثنائية» في شباك الشارقة


حافظ العين على صدارته لـ «دوري أدنوك للمحترفين» لكرة القدم، بالفوز على عجمان 3-0، في الجولة السابعة، على استاد راشد بن سعيد، ليرفع رصيده إلى 19 نقطة، فيما يملك عجمان 9 نقاط، سجل أهداف «الزعيم»، ماتياس بلاسيوس في الدقيقة 10، ولابا من ضربة جزاء في الدقيقة 60، وكاكو في الدقيقة 81.
بدأت المباراة قوية وهجومية من الفريقين، في محاولة لخطف هدف مبكر، ونجح ماتياس بلاسيوس في إحراز الهدف الأول لـ «البنفسج» من هجمة منظمة، وسيطر بعدها «الزعيم» على أحداث اللقاء، وضاعت الفرص تباعاً لمضاعفة النتيجة في الشوط الأول الذي انتهى بتقدم العين بهدف.
دخل العين الشوط الثاني أكثر تركيزاً، مهدداً مرمى «البرتقالي» بهجمات عدة، حتى الدقيقة 60 التي شهدت احتساب الحكم ضربة جزاء على حارس عجمان لمصلحة كاكو، سجل منها لابا كودجو الهدف الثاني، لينفرد بلقب «الهداف التاريخي» لمواجهات العين وعجمان وله 8 أهداف، وبفارق هدف عن أسامواه جيان، كما وصل لابا الآن إلى 127 هدفاً في الدوري مع «الزعيم»، وأكمل كاكو «الثلاثية» في الدقيقة 81، ليعود العين من عجمان بالفوز المستحق.

دوري أدنوك للمحترفين
العين
عجمان
لابا كودجو
آخر الأخبار
600 متخصص و66 ورقة بحثية في مؤتمر الإمارات للطب الرياضي
الرياضة
600 متخصص و66 ورقة بحثية في مؤتمر الإمارات للطب الرياضي
اليوم 14:00
النصر وبني ياس يطاردان «الأسبقية» في ذهاب نهائي «الاتحاد للطائرة»
الرياضة
النصر وبني ياس يطاردان «الأسبقية» في ذهاب نهائي «الاتحاد للطائرة»
اليوم 13:59
«ناشيونال جيوغرافيك العربية» تكشف أسرار العلم والطبيعة والإنسان
الترفيه
«ناشيونال جيوغرافيك العربية» تكشف أسرار العلم والطبيعة والإنسان
اليوم 13:59
ولي عهد أبوظبي يلتقي رئيس وزراء سنغافورة
علوم الدار
ولي عهد أبوظبي يلتقي رئيس وزراء سنغافورة
اليوم 13:55
الدوري الإنجليزي.. أرسنال لتعزيز الصدارة وليفربول يخشى استمرار السقوط
الرياضة
الدوري الإنجليزي.. أرسنال لتعزيز الصدارة وليفربول يخشى استمرار السقوط
اليوم 13:52
للاشتراك بالنشرة الإخبارية
علوم الدار
الأخبار العالمية
اقتصاد
الرياضة
وجهات نظر
الترفيه
التعليم والمعرفة
فيديو
إنفوجراف
قصة صورة
كاريكاتير
برامج
عن الاتحاد
بيان الخصوصية
شروط الخدمة
إخلاء مسؤولية
Aletihad English
جميع الحقوق محفوظة لمركز الاتحاد للأخبار 2025©