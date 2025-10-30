العين يحافظ على صدارة الدوري بـ «ثلاثية» أمام عجمان



علي معالي (عجمان)



حافظ العين على صدارته لـ «دوري أدنوك للمحترفين» لكرة القدم، بالفوز على عجمان 3-0، في الجولة السابعة، على استاد راشد بن سعيد، ليرفع رصيده إلى 19 نقطة، فيما يملك عجمان 9 نقاط، سجل أهداف «الزعيم»، ماتياس بلاسيوس في الدقيقة 10، ولابا من ضربة جزاء في الدقيقة 60، وكاكو في الدقيقة 81.

بدأت المباراة قوية وهجومية من الفريقين، في محاولة لخطف هدف مبكر، ونجح ماتياس بلاسيوس في إحراز الهدف الأول لـ «البنفسج» من هجمة منظمة، وسيطر بعدها «الزعيم» على أحداث اللقاء، وضاعت الفرص تباعاً لمضاعفة النتيجة في الشوط الأول الذي انتهى بتقدم العين بهدف.

دخل العين الشوط الثاني أكثر تركيزاً، مهدداً مرمى «البرتقالي» بهجمات عدة، حتى الدقيقة 60 التي شهدت احتساب الحكم ضربة جزاء على حارس عجمان لمصلحة كاكو، سجل منها لابا كودجو الهدف الثاني، لينفرد بلقب «الهداف التاريخي» لمواجهات العين وعجمان وله 8 أهداف، وبفارق هدف عن أسامواه جيان، كما وصل لابا الآن إلى 127 هدفاً في الدوري مع «الزعيم»، وأكمل كاكو «الثلاثية» في الدقيقة 81، ليعود العين من عجمان بالفوز المستحق.