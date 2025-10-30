«الشراع والتجديف الحديث»: تعزيز دور الأندية لتحقيق إنجازات دولية



دبي (وام)

أكد اتحاد الشراع والتجديف الحديث، أن المرحلة المقبلة ستشهد تركيز الاتحاد على تعزيز دور الأندية المتخصصة في الشراع والتجديف داخل الدولة، من خلال دعمها وتمكينها لتكون شريكاً رئيسياً في تطوير هذه الرياضات وتحقيق مزيد من الإنجازات على الصعيدين القاري والدولي.

وتضم الدولة عدداً من الأندية الرائدة في هذا المجال، من أبرزها نادي أبوظبي للرياضات البحرية، ونادي دبي الدولي للرياضات البحرية، ونادي الشارقة الدولي للرياضات البحرية، ونادي الحمرية، وغيرها من الأندية التي تسهم بفاعلية في دعم وتطوير الرياضات البحرية.

وأوضح محمد عبد الله حارب، نائب رئيس الاتحاد أن استراتيجية الاتحاد تتضمن دعم الأندية في مجالات المشاركة وتنظيم البطولات والمشاركات الخارجية، وتوفير سبل النجاح لضمان استمرار مسيرة التطور، مشيراً إلى حرص الاتحاد على البناء على ما تحقق من نجاحات خلال السنوات الماضية، وتقديم صورة أكثر تميزاً في المشاركات المقبلة.

وأضاف أن إعادة تشكيل مجلس إدارة الاتحاد برئاسة الشيخ أحمد بن حمدان بن محمد آل نهيان، تمثل خطوة مهمة نحو تعزيز ثقافة العمل الرياضي المؤسسي، ورسم خريطة واضحة لتطوير رياضتي الشراع والتجديف على المستويين المحلي والعالمي.ووجه حارب شكره لوزارة الرياضة على اختيارها لأعضاء يتمتعون بالكفاءة والخبرة، مؤكداً أن المجلس الجديد سيشكل إضافة نوعية لمسيرة الاتحاد، وسيسهم في تعزيز حضور الرياضة الإماراتية على الساحة الدولية.