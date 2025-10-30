الموافقة على «الصفقة القياسية» لبيع ليكرز!

لوس أنجلوس (أ ف ب)



وافق رؤساء أندية دوري كرة السلة الأميركي للمحترفين «أن بي آيه» على الصفقة القياسية لبيع لوس أنجلوس ليكرز مقابل 10 مليارات دولار إلى رجل الأعمال مارك والتر، وذلك وفقاً لما أعلنت رابطة الدوري.

وأفادت الرابطة في بيان «من المتوقع إتمام الصفقة قريباً».

وقال مفوض الرابطة آدم سيلفر «مع تولي مارك دوره مالك أغلبية أسهم فريق ليكرز، ليس لديّ أدنى شك في أنه سيكون مسؤولاً ملتزماً عن الفريق وإضافة كبيرة للدوري، نظراً لمشاريعه الناجحة العديدة في مجال الأعمال والرياضة».

وكانت شبكة «إي أس بي أن» ذكرت في يونيو أن ليكرز الذي يدافع عن ألوانه «الملك» ليبرون جيمس والسلوفيني لوكا دونتشيتش، سيُباع إلى رجل الأعمال الملياردير والتر مقابل نحو 10 مليارات دولار، وهو رقم قياسي في تاريخ الدوري.

وتملك عائلة باس نادي ليكرز منذ عام 1979، وستبقى المالكة الحالية جيني باس في منصبها لخمس سنوات أخرى، حسب الاتفاقية المبرمة بين الطرفين.

ويشغل والتر، الذي يمتلك حصة في الفريق، منصب الرئيس التنفيذي لشركة «تي دبليو جي كابيتال» وهي الشركة القابضة التي بنت محفظة استثمارية رائعة من الفرق الرياضية المحترفة، بما في ذلك لوس أنجويس دودجرز الذي يشارك في بطولة العالم للبيسبول، ولوس أنجلوس سباركس المشارك في دوري كرة السلة الأميركي للسيدات. وهي أيضاً جزء من مجموعة مالكي نادي تشيلسي الإنجليزي.

وتشمل هذه القائمة أيضاً حقوق تنظيم كأس بيلي جين كينج للتنس، وفريق كاديلاك الذي يستعد للمشاركة في بطولة العالم للفورمولا-1 بدءاً من العام المقبل.

ومنذ استحواذ جيري باس على ليكرز قبل 46 عاماً، تعاقد مع نخبة من النجوم أمثال كل من ماجيك جونسون، كريم عبد الجبار، شاكيل أونيل، كوبي براينت وليبرون جيمس، وحصد العديد من الألقاب (11 من أصل 17 لقباً، آخرها في عام 2020)، وحقق إيرادات هائلة بفضل شهرته العالمية.

ويأتي هذا الإعلان بعد شهرين فقط من موافقة مالكي الأندية في الدوري على بيع الفريق التاريخي الآخر بوسطن سلتيكس (18 لقباً) مقابل 6.1 مليار دولار.



