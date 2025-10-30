الجمعة 31 أكتوبر 2025 أبوظبي الإمارات
دبي °C
الشارقة °C
العين °C
عجمان °C
رأس الخيمة°C
الفجيرة°C
أم القيوين°C
مواقيت الصلاة
الفجر
الظهر
العصر
المغرب
العشاء
قصة صورة إنفوجراف كاريكتير بودكاست
أخبار اقتصادية أسواق أسهم عملات سلع
قصة صورة إنفوجراف كاريكتير بودكاست
أخبار اقتصادية أسواق أسهم عملات سلع
أبرز الأخبار
عدد اليوم
عدد اليوم
الرياضة

كرة القدم الأميركية تستهوي كين!

كرة القدم الأميركية تستهوي كين!
30 أكتوبر 2025 23:00

 
برلين (د ب أ)

أخبار ذات صلة
واشنطن تعد خطة لتشكيل قوة دولية لنشرها في غزة
ترامب: واشنطن وبكين ستعملان لإنهاء حرب أوكرانيا


لم يخف هاري كين مهاجم بايرن ميونيخ الألماني، وقائد المنتخب الإنجليزي لكرة القدم، رغبته في اللعب في الدوري الوطني لكرة القدم الأميركية يوماً ما.
وفي الشهر الماضي، قال كين «32 عاماً، إن محاولة أن يصبح لاعب كرة قدم أميركية «كانت دائماً شيئاً في الجزء الخلفي من ذهني».
وقال في عام 2023 «أعرف أن الأمر سيتطلب مجهوداً كبيراً، ولا أتوقع أن أبدأ بتسديد الأهداف الميدانية فجأة، بل سيتطلب الأمر الكثير من التدريب»، حسبما نقلت هيئة الإذاعة البريطانية «بي بي سي».
وفي الوقت الذي كان تأهب فيه كين للفوز بمباراته الدولية رقم 100 مع منتخب إنجلترا في سبتمبر الماضي، تحدث كاتب كرة القدم هنري وينتر إلى برنامج «5 لايف» عبر إذاعة «بي بي سي» حول ما قد يحمله المستقبل لأفضل هداف في تاريخ منتخب إنجلترا.
قال وينتر: «لو كنت سأراهن عليه، لقلت إنه خلال 3 سنوات سيصبح لاعباً أساسياً في دوري كرة القدم الأميركية. لقد تحدث عن ذلك، وهو صديق حميم لتوم برادي (لاعب سابق، ومعلق رياضي أميركي)، وقد حدث ذلك من قبل».
عندما كان لاعب كرة قدم شاباً، استلهم كين إلهامه من فيلم وثائقي شاهده عام 2011 عن لاعب الوسط الأسطوري برادي، ثم أصبح من مشجعي فريق نيو إنجلاند باتريوتس. وحضر فوز باتريوتس في نهائي «سوبر بول» عام 2019 بأتلانتا، وأصبح صديقاً لبرادي وزميله في الفريق جوليان إيدلمان اللذان اعتزلا لاحقاً.
وخلال ظهوره عام 2023 في برنامج «صباح الخير أميركا»، البرنامج الصباحي الأكثر مشاهدة في الولايات المتحدة، قال كين إن التحول إلى لاعب ركل في دوري كرة القدم الأميركية «أمر أرغب في استكشافه بالتأكيد» بعد اعتزاله كرة القدم.
وقال: «أتابع دوري كرة القدم الأميركية منذ نحو 10 سنوات، أحبه، لذا أرغب في تجربته».

أميركا
الدوري الأميركي
بايرن ميونيخ
هاري كين
الدوري الألماني
البوندسليجا
آخر الأخبار
600 متخصص و66 ورقة بحثية في مؤتمر الإمارات للطب الرياضي
الرياضة
600 متخصص و66 ورقة بحثية في مؤتمر الإمارات للطب الرياضي
اليوم 14:00
النصر وبني ياس يطاردان «الأسبقية» في ذهاب نهائي «الاتحاد للطائرة»
الرياضة
النصر وبني ياس يطاردان «الأسبقية» في ذهاب نهائي «الاتحاد للطائرة»
اليوم 13:59
«ناشيونال جيوغرافيك العربية» تكشف أسرار العلم والطبيعة والإنسان
الترفيه
«ناشيونال جيوغرافيك العربية» تكشف أسرار العلم والطبيعة والإنسان
اليوم 13:59
ولي عهد أبوظبي يلتقي رئيس وزراء سنغافورة
علوم الدار
ولي عهد أبوظبي يلتقي رئيس وزراء سنغافورة
اليوم 13:55
الدوري الإنجليزي.. أرسنال لتعزيز الصدارة وليفربول يخشى استمرار السقوط
الرياضة
الدوري الإنجليزي.. أرسنال لتعزيز الصدارة وليفربول يخشى استمرار السقوط
اليوم 13:52
للاشتراك بالنشرة الإخبارية
علوم الدار
الأخبار العالمية
اقتصاد
الرياضة
وجهات نظر
الترفيه
التعليم والمعرفة
فيديو
إنفوجراف
قصة صورة
كاريكاتير
برامج
عن الاتحاد
بيان الخصوصية
شروط الخدمة
إخلاء مسؤولية
Aletihad English
جميع الحقوق محفوظة لمركز الاتحاد للأخبار 2025©