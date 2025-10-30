كرة القدم الأميركية تستهوي كين!



برلين (د ب أ)



لم يخف هاري كين مهاجم بايرن ميونيخ الألماني، وقائد المنتخب الإنجليزي لكرة القدم، رغبته في اللعب في الدوري الوطني لكرة القدم الأميركية يوماً ما.

وفي الشهر الماضي، قال كين «32 عاماً، إن محاولة أن يصبح لاعب كرة قدم أميركية «كانت دائماً شيئاً في الجزء الخلفي من ذهني».

وقال في عام 2023 «أعرف أن الأمر سيتطلب مجهوداً كبيراً، ولا أتوقع أن أبدأ بتسديد الأهداف الميدانية فجأة، بل سيتطلب الأمر الكثير من التدريب»، حسبما نقلت هيئة الإذاعة البريطانية «بي بي سي».

وفي الوقت الذي كان تأهب فيه كين للفوز بمباراته الدولية رقم 100 مع منتخب إنجلترا في سبتمبر الماضي، تحدث كاتب كرة القدم هنري وينتر إلى برنامج «5 لايف» عبر إذاعة «بي بي سي» حول ما قد يحمله المستقبل لأفضل هداف في تاريخ منتخب إنجلترا.

قال وينتر: «لو كنت سأراهن عليه، لقلت إنه خلال 3 سنوات سيصبح لاعباً أساسياً في دوري كرة القدم الأميركية. لقد تحدث عن ذلك، وهو صديق حميم لتوم برادي (لاعب سابق، ومعلق رياضي أميركي)، وقد حدث ذلك من قبل».

عندما كان لاعب كرة قدم شاباً، استلهم كين إلهامه من فيلم وثائقي شاهده عام 2011 عن لاعب الوسط الأسطوري برادي، ثم أصبح من مشجعي فريق نيو إنجلاند باتريوتس. وحضر فوز باتريوتس في نهائي «سوبر بول» عام 2019 بأتلانتا، وأصبح صديقاً لبرادي وزميله في الفريق جوليان إيدلمان اللذان اعتزلا لاحقاً.

وخلال ظهوره عام 2023 في برنامج «صباح الخير أميركا»، البرنامج الصباحي الأكثر مشاهدة في الولايات المتحدة، قال كين إن التحول إلى لاعب ركل في دوري كرة القدم الأميركية «أمر أرغب في استكشافه بالتأكيد» بعد اعتزاله كرة القدم.

وقال: «أتابع دوري كرة القدم الأميركية منذ نحو 10 سنوات، أحبه، لذا أرغب في تجربته».