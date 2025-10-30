بقرار عبدالله بن سالم القاسمي.. تشكيل مجلس إدارة نادي الشارقة الرياضي

الشارقة (وام)

أصدر سمو الشيخ عبدالله بن سالم بن سلطان القاسمي، نائب حاكم الشارقة، قراراً إدارياً بشأن تشكيل مجلس إدارة نادي الشارقة الرياضي، وبحسب القرار، يُشكّل مجلس إدارة نادي الشارقة الرياضي برئاسة محمد جمعة بن هندي، وعضوية كل من، إبراهيم صالح سمبيج، وإبراهيم محمد الجروان، وراشد سالم الباس، وسليمان عبدالرحمن عبدالله، وعبيد سعيد الشامسي، ومحمد صالح آل علي، ومحمد عبدالله بورحيمة، وناصر سعيد بن عفصان.

ونص القرار على أن يُوزع المجلس المناصب الإدارية بين أعضائه في أول اجتماع له، وينتخب المجلس نائباً للرئيس توافقياً أو عبر الاقتراع السري المباشر.

ووفقاً للقرار تكون مدة العضوية في المجلس أربع سنوات تبدأ من تاريخ صدور هذا القرار، يجوز تمديدها لمدة أو مدد مماثلة، ويستمر المجلس في تصريف أعماله لدى انتهاء مدته إلى أن يتم تشكيل مجلس جديد أو التجديد للمجلس المنتهي عضويته.