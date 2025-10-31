«سيكسرز» يجدد «الحراسة» بتفعيل «شرط ماكين»

فلادلفيا (أ ب)

فعل نادي فلادلفيا سفنتي سيكسرز خيار تجديد عقد جاريد ماكين لاعب الحراسة الواعد في موسمه الثاني، لمدة عام ثالث.

وأعلن داريل موري، رئيس نادي سفنتي سيكسرز، عن تمديد عقد ماكين مع الفريق حتى موسم 2026- 2027.

ولم يلعب ماكين حتى الآن هذا الموسم بعد تعرضه لتمزق في الرباط الصليبي الأمامي في إبهامه الأيمن أواخر سبتمبر، وشارك ماكين في 23 مباراة الموسم الماضي، وتصدر قائمة اللاعبين الجدد بمعدل 3. 15 نقطة، كما حقق متوسط 6. 2 تمريرة حاسمة، و4. 2 متابعة في 7. 25 دقيقة، واحتل المركز الرابع بين اللاعبين الجدد بنسبة 3. 38% من الرميات الثلاثية.

وسجل ماكين رقماً قياسياً جديداً في دوري كرة السلة الأميركي للمحترفين بتسجيله 3 رميات ثلاثية على الأقل في 8 مباريات متتالية في نوفمبر الماضي، بينما سجل أيضاً 20 نقطة أو أكثر في سبع مباريات متتالية، وأصيب بتمزق غضروفي في ركبته اليسرى أنهى موسمه في 13 ديسمبر ضد إنديانا بيسرز.