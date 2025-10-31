الفشل يلاحق كالياري في الدوري الإيطالي

روما(أ ف ب)

فشل كالياري في انتزاع النقاط الثلاث للمباراة الخامسة توالياً، وذلك بخسارته أمام ضيفه ساسوولو 1-2 أمس، في المرحلة التاسعة من الدوري الإيطالي لكرة القدم.

وتقدم ساسوولو بهدفي الفرنسي أرمان لوريينتي وأندريا بينامونتي، قبل أن يقلص كالياري الفارق عبر سيباستيانو إسبوسيتو.

وهي المباراة الخامسة توالياً من دون فوز لكالياري في سلسلة تعرض خلالها لثلاث هزائم مقابل تعادلين، وتحديداً منذ انتصاره على ليتشي 2-1 في المرحلة الرابعة، ليتجمد رصيده عند 9 نقاط في المركز الرابع عشر.

في المقابل، حقق ساسوولو فوزه الرابع الذي أعاده إلى سكة الانتصارات، بعد تعادله سلباً مع ليتشي وخسارته أمام روما 0-1 في المرحلتين السابعة والثامنة، ليتقدم للمركز العاشر برصيد 13 نقطة.

وما زال بيزا يلهث خلف انتصاره الأول في الدوري بعد تعادله مع ضيفه لاتسيو سلباً.

وفشل الفريق الصاعد حديثا إلى دوري الأضواء في حصد النقاط الثلاث للمباراة التاسعة توالياً، حيث اكتفى بخمسة تعادلات مقابل أربع هزائم، ليقبع في المركز السابع عشر برصيد 5 نقاط.

من ناحيته، فشل لاتسيو في البناء على فوزه أمام يوفنتوس 1-0 في المرحلة الماضية، ليقع في فخ التعادل للمباراة الثالثة هذا الموسم، مفوتاً فرصة التقدم في الترتيب، حيث يحتل المركز الحادي عشر برصيد 12 نقطة.

ولم يذق لاتسيو طعم الخسارة في مبارياته الخمس الأخيرة، حيث تعادل في ثلاث منها مقابل فوزين.