السبت 1 نوفمبر 2025 أبوظبي الإمارات
دبي °C
الشارقة °C
العين °C
عجمان °C
رأس الخيمة°C
الفجيرة°C
أم القيوين°C
مواقيت الصلاة
الفجر
الظهر
العصر
المغرب
العشاء
قصة صورة إنفوجراف كاريكتير بودكاست
أخبار اقتصادية أسواق أسهم عملات سلع
قصة صورة إنفوجراف كاريكتير بودكاست
أخبار اقتصادية أسواق أسهم عملات سلع
أبرز الأخبار
عدد اليوم
عدد اليوم
الرياضة

الفشل يلاحق كالياري في الدوري الإيطالي

الفشل يلاحق كالياري في الدوري الإيطالي
31 أكتوبر 2025 08:19

روما(أ ف ب)
فشل كالياري في انتزاع النقاط الثلاث للمباراة الخامسة توالياً، وذلك بخسارته أمام ضيفه ساسوولو 1-2 أمس، في المرحلة التاسعة من الدوري الإيطالي لكرة القدم.
وتقدم ساسوولو بهدفي الفرنسي أرمان لوريينتي وأندريا بينامونتي، قبل أن يقلص كالياري الفارق عبر سيباستيانو إسبوسيتو.
وهي المباراة الخامسة توالياً من دون فوز لكالياري في سلسلة تعرض خلالها لثلاث هزائم مقابل تعادلين، وتحديداً منذ انتصاره على ليتشي 2-1 في المرحلة الرابعة، ليتجمد رصيده عند 9 نقاط في المركز الرابع عشر.
في المقابل، حقق ساسوولو فوزه الرابع الذي أعاده إلى سكة الانتصارات، بعد تعادله سلباً مع ليتشي وخسارته أمام روما 0-1 في المرحلتين السابعة والثامنة، ليتقدم للمركز العاشر برصيد 13 نقطة.
وما زال بيزا يلهث خلف انتصاره الأول في الدوري بعد تعادله مع ضيفه لاتسيو سلباً.
وفشل الفريق الصاعد حديثا إلى دوري الأضواء في حصد النقاط الثلاث للمباراة التاسعة توالياً، حيث اكتفى بخمسة تعادلات مقابل أربع هزائم، ليقبع في المركز السابع عشر برصيد 5 نقاط.
من ناحيته، فشل لاتسيو في البناء على فوزه أمام يوفنتوس 1-0 في المرحلة الماضية، ليقع في فخ التعادل للمباراة الثالثة هذا الموسم، مفوتاً فرصة التقدم في الترتيب، حيث يحتل المركز الحادي عشر برصيد 12 نقطة.
ولم يذق لاتسيو طعم الخسارة في مبارياته الخمس الأخيرة، حيث تعادل في ثلاث منها مقابل فوزين.

أخبار ذات صلة
سباليتي: يوفنتوس قادر على الانضمام إلى سباق «الكالشيو»
يوفنتوس يعين لوتشيانو سباليتي مدرباً للفريق
كالياري
ساسولو
الدوري الإيطالي
آخر الأخبار
فلسطينيون يتسوقون في سوق محلي بالنصيرات وسط قطاع غزة (رويترز)
الأخبار العالمية
الأمم المتحدة: 24 ألف طن مساعدات دخلت غزة منذ بدء الهدنة
اليوم 01:06
ترامب وبوتين خلال لقائهما في ألاسكا - أرشيفية
الأخبار العالمية
«شروط روسية» تلغي قمة ترامب وبوتين
اليوم 01:06
قوة حفظ سلام أممية في جنوب لبنان (أ ف ب)
الأخبار العالمية
لبنان: لا تراجع عن قرار حصر السلاح والانتخابات النيابية في موعدها
اليوم 01:06
جانب من محتويات الشحنة المضبوطة
الأخبار العالمية
الجيش اليمني يحبط تهريب شحنات كيمياوية إلى الحوثيين
اليوم 01:05
تصاعد الدخان في خان يونس عقب غارة إسرائيلية (رويترز)
الأخبار العالمية
إسرائيل تقصف غزة وتعيد جثامين 30 فلسطينياً
اليوم 01:05
للاشتراك بالنشرة الإخبارية
علوم الدار
الأخبار العالمية
اقتصاد
الرياضة
وجهات نظر
الترفيه
التعليم والمعرفة
فيديو
إنفوجراف
قصة صورة
كاريكاتير
برامج
عن الاتحاد
بيان الخصوصية
شروط الخدمة
إخلاء مسؤولية
Aletihad English
جميع الحقوق محفوظة لمركز الاتحاد للأخبار 2025©