«أبوظبي للدراجات المائية» يتأهب لانتزاع اللقب في «مونديال الدوحة»

أبوظبي (الاتحاد)

يستعد راشد الملا، بطل فريق أبوظبي وأحد أبرز نجوم رياضة الدراجات المائية في العالم، لخوض الجولة الثالثة والختامية من بطولة العالم للدراجات المائية 2025، والتي تختتم غداً السبت في العاصمة القطرية الدوحة، بمشاركة نخبة من أبطال العالم .

ويشارك الملا في فئة الحركات الاستعراضية "فري ستايل"، التي تمثل قمة الإثارة في البطولة لما تتطلبه من مهارة عالية وتوازن دقيق وقوة في الأداء.

ويدخل النجم الإماراتي هذه الجولة وهو في المركز الثاني بالترتيب العام برصيد 87 نقطة، خلف المتصدر الإيطالي روبرتو مارياني الذي يمتلك 97 نقطة، لكن الصراع على اللقب العالمي يبقى مفتوحاً حتى اللحظة الأخيرة .

وأكد الملا أن هدفه هو استعادة صدارة العالم وتحقيق إنجاز جديد باسم الإمارات، مشيراً إلى أن تحضيراته لهذه الجولة كانت على أعلى مستوى بدعم من نادي أبوظبي للرياضات البحرية وفريقه الفني والإداري.

وقال الملا: "جاهز للتحدي، وثقتي كبيرة بقدرتي على تقديم عرض استثنائي في ختام الموسم. سنقاتل حتى النهاية من أجل رفع علم الإمارات على منصة التتويج".

ويعد فريق أبوظبي من أبرز الفرق العالمية في رياضات الزوارق والدراجات المائية، ويمثل واجهة مشرّفة للرياضة الإماراتية من خلال حضوره الدائم في كبرى البطولات الدولية وتحقيقه للعديد من الألقاب العالمية على مدار السنوات الماضية ضمن مشاركاته باسم نادي أبوظبي للرياضات البحرية.