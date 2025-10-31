السبت 1 نوفمبر 2025 أبوظبي الإمارات
دبي °C
الشارقة °C
العين °C
عجمان °C
رأس الخيمة°C
الفجيرة°C
أم القيوين°C
مواقيت الصلاة
الفجر
الظهر
العصر
المغرب
العشاء
قصة صورة إنفوجراف كاريكتير بودكاست
أخبار اقتصادية أسواق أسهم عملات سلع
قصة صورة إنفوجراف كاريكتير بودكاست
أخبار اقتصادية أسواق أسهم عملات سلع
أبرز الأخبار
عدد اليوم
عدد اليوم
الرياضة

«أبوظبي للدراجات المائية» يتأهب لانتزاع اللقب في «مونديال الدوحة»

«أبوظبي للدراجات المائية» يتأهب لانتزاع اللقب في «مونديال الدوحة»
31 أكتوبر 2025 09:36

أبوظبي (الاتحاد)
يستعد راشد الملا، بطل فريق أبوظبي وأحد أبرز نجوم رياضة الدراجات المائية في العالم، لخوض الجولة الثالثة والختامية من بطولة العالم للدراجات المائية 2025، والتي تختتم غداً السبت في العاصمة القطرية الدوحة، بمشاركة نخبة من أبطال العالم .
ويشارك الملا في فئة الحركات الاستعراضية "فري ستايل"، التي تمثل قمة الإثارة في البطولة لما تتطلبه من مهارة عالية وتوازن دقيق وقوة في الأداء.
ويدخل النجم الإماراتي هذه الجولة وهو في المركز الثاني بالترتيب العام برصيد 87 نقطة، خلف المتصدر الإيطالي روبرتو مارياني الذي يمتلك 97 نقطة، لكن الصراع على اللقب العالمي يبقى مفتوحاً حتى اللحظة الأخيرة .
وأكد الملا أن هدفه هو استعادة صدارة العالم وتحقيق إنجاز جديد باسم الإمارات، مشيراً إلى أن تحضيراته لهذه الجولة كانت على أعلى مستوى بدعم من نادي أبوظبي للرياضات البحرية وفريقه الفني والإداري.
وقال الملا: "جاهز للتحدي، وثقتي كبيرة بقدرتي على تقديم عرض استثنائي في ختام الموسم. سنقاتل حتى النهاية من أجل رفع علم الإمارات على منصة التتويج".
ويعد فريق أبوظبي من أبرز الفرق العالمية في رياضات الزوارق والدراجات المائية، ويمثل واجهة مشرّفة للرياضة الإماراتية من خلال حضوره الدائم في كبرى البطولات الدولية وتحقيقه للعديد من الألقاب العالمية على مدار السنوات الماضية ضمن مشاركاته باسم نادي أبوظبي للرياضات البحرية.

أخبار ذات صلة
«الملا» يضع «أبوظبي للدراجات المائية» في المنافسة على لقب المونديال
«الملا» يرفع شعار التحدي في جولة «أولبيا» للدراجات المائية
فريق أبوظبي للدراجات المائية
راشد الملا
آخر الأخبار
فلسطينيون يتسوقون في سوق محلي بالنصيرات وسط قطاع غزة (رويترز)
الأخبار العالمية
الأمم المتحدة: 24 ألف طن مساعدات دخلت غزة منذ بدء الهدنة
اليوم 01:06
ترامب وبوتين خلال لقائهما في ألاسكا - أرشيفية
الأخبار العالمية
«شروط روسية» تلغي قمة ترامب وبوتين
اليوم 01:06
قوة حفظ سلام أممية في جنوب لبنان (أ ف ب)
الأخبار العالمية
لبنان: لا تراجع عن قرار حصر السلاح والانتخابات النيابية في موعدها
اليوم 01:06
جانب من محتويات الشحنة المضبوطة
الأخبار العالمية
الجيش اليمني يحبط تهريب شحنات كيمياوية إلى الحوثيين
اليوم 01:05
تصاعد الدخان في خان يونس عقب غارة إسرائيلية (رويترز)
الأخبار العالمية
إسرائيل تقصف غزة وتعيد جثامين 30 فلسطينياً
اليوم 01:05
للاشتراك بالنشرة الإخبارية
علوم الدار
الأخبار العالمية
اقتصاد
الرياضة
وجهات نظر
الترفيه
التعليم والمعرفة
فيديو
إنفوجراف
قصة صورة
كاريكاتير
برامج
عن الاتحاد
بيان الخصوصية
شروط الخدمة
إخلاء مسؤولية
Aletihad English
جميع الحقوق محفوظة لمركز الاتحاد للأخبار 2025©